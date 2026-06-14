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É oficial: Já sabemos a data de estreia do Big Brother Verão. Todos os detalhes aqui - Big Brother

Conheça a data de estreia do próximo reality-show da TVI.

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A TVI revelou este domingo a data oficial de estreia do novo Big Brother Verão. O reality show regressa ao ecrã já no próximo dia 28 de junho, um domingo, marcando o arranque de mais uma aposta forte da estação para a programação de verão.

Depois do sucesso alcançado pela primeira edição do Big Brother Verão, exibida em 2025, o programa regressa com a promessa de novas emoções, desafios e momentos inesperados na casa mais vigiada do país. A estreia acontece apenas dois dias após a final do Secret Story – Desafio Final, garantindo uma transição imediata entre os dois formatos de entretenimento da TVI.

 

Embora a estação ainda não tenha revelado oficialmente a lista de concorrentes, a expectativa em torno da nova temporada já é elevada entre os fãs dos reality shows, sobretudo porque desta vez são anónimos, ao contrário da última edição que contou com famosos. 

Com estreia marcada para 28 de junho, o Big Brother Verão promete voltar a acompanhar os serões dos portugueses, sob o comando de Maria Botelho Moniz, numa edição que pretende manter o sucesso alcançado pelo formato nos últimos anos.

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