Em dia de estreia... entre no camarim de Maria Botelho Moniz onde há um detalhe especial

Maria Botelho Moniz vive um momento especial na sua carreira televisiva: estreia-se esta noite como apresentadora de uma gala do Big Brother Verão. E, nas redes sociais, partilhou com os seguidores um registo íntimo dos bastidores, revelando um pouco do ambiente que a acompanha neste dia marcante.

Na fotografia, publicada no Instagram, podemos espreitar o camarim da apresentadora, onde sobressai um detalhe que não passou despercebido aos fãs: um ramo de flores colocado em cima da mesa. O gesto delicado, ainda que não tenha sido explicado, foi rapidamente interpretado como um sinal de apoio e carinho neste novo desafio profissional.

Maria Botelho Moniz é a cara do Big Brother Verão e assume agora a condução das galas do reality show da TVI, depois de vários anos ligada a outros formatos do canal. A estreia está envolta em grande expectativa, tanto pelo público como pelos colegas, que têm manifestado o seu apoio à comunicadora.

O detalhe das flores simboliza não só o início de uma nova etapa, mas também o reconhecimento pelo percurso de Maria, que se prepara para dar o seu cunho pessoal às noites de domingo do Big Brother Verão.