Filho de Maria Botelho Moniz derrete corações nos bastidores do Big Brother ao dizer uma frase! Veja as imagens

Maria Botelho Moniz foi surpreendida com um gesto carregado de amor nos bastidores do Big Brother Verão. A apresentadora partilhou nas redes sociais, um vídeo onde se mostra a preparar-se no camarim para mais uma emissão do reality show, quando Pedro Bianchi Prata, seu companheiro, entra na sala com o filho de ambos, Vicente, ao colo e um ramo de flores na mão.

A emoção do momento foi reforçada por uma frase cheia de ternura. «Boa 'sóte', mãe!», disse o pequeno Vicente, como a própria Maria revelou na descrição do vídeo publicado em Reels.

A cena rapidamente conquistou os seguidores, que se mostraram encantados com a cumplicidade da família e com o lado mais íntimo e emotivo da apresentadora do Big Brother.

Veja o momento: