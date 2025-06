Maria Botelho Moniz: a conversa que teve com o pai falecido, antes de receber a notícia mais aguardada

A poucos dias de assumir a apresentação do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz esteve no programa Dois às 10, onde partilhou com emoção os bastidores do momento em que soube que seria a nova apresentadora do reality show.

Durante a conversa, a apresentadora fez uma revelação íntima: antes de entrar na reunião decisiva com a direção da estação, teve uma “conversa” silenciosa com o pai, José Carlos Mascarenhas Botelho Moniz, já falecido.

«Foi com o meu pai. Sempre», começou por dizer. «Quando recebi a mensagem a dizer ‘anda cá acima, precisamos de falar contigo’, pensei logo: é agora.»

Num gesto de fé e conexão, Maria contou que confiou ao pai a decisão que estava prestes a ser tomada: «Pai, é o que for melhor. Se for para ser isto, que seja. Se o melhor para mim for outra coisa, que seja. E se for para ir de férias, é para ir de férias».

A caminho da reunião, repetia para si mesma este pedido, entre esperança e contenção: «Ia com uma esperançazinha… Mas pedi: se for, ajuda-me a manter o ar. E consegui».

Apesar da conquista, Maria Botelho Moniz admite que ainda não teve tempo para celebrar a nova fase profissional: «Ainda não festejei, não me caiu a ficha».

Tudo o que já se sabe sobre o Big Brother Verão

O Brother Verão estreia no dia 30 de junho. No dia anterior, dia 29, chega ao fim a atual edição do Big Brother 2025.

Maria Botelho Moniz foi a escolhida para assumir o papel de apresentadora deste formato especial: «Maria Botelho Moniz vai ser a apresentadora do Big Brother Verão, que estreia este mês. O novo reality show estará no ar até setembro. Neste momento decorre o casting para os concorrentes, já em fase de conclusão».

Com uma energia descontraída e ambiente de verão, a nova edição do Big Brother aposta num formato inovador e dinâmico: alguns participantes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais capazes de alterar a dinâmica da casa. Influenciadores e figuras públicas poderão fazer parte do elenco.

Com um cenário preparado para o espírito do verão incluindo piscina, festas, sunsets, bóias e até geleiras —, o «BB Verão» promete manter a essência competitiva do formato clássico, com nomeações difíceis, expulsões dramáticas e a habitual luta pelo título de vencedor.

Apesar do ambiente festivo, a competição será intensa e nem todos terão direito a férias prolongadas. Acompanhe por aqui todas as novidades ao minuto.