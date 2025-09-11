Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»

A poucos dias da final do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz fez o balanço deste grande desafio que marcou a sua vida profissional.

A apresentadora das galas de domingo e do Especial partilhou que este projeto foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional, no qual aprendeu a confiar mais no seu trabalho, sabendo agora que é mais do que capaz de agarrar um projeto destes com toda a força, empenho e paixão.

Com o coração cheio, a apresentadora não escondeu a emoção ao refletir sobre os últimos meses: «Saio com sentimento de missão cumprida. Não me podia ter dedicado mais».

Maria levantou ainda o véu sobre a grande final, que se realiza já esta sexta-feira, 12 de setembro, no Parque dos Poetas, em Oeiras: «Estamos à espera de milhares de pessoas», revelou, prometendo uma noite emocionante e memorável.

Veja a entrevista completa:

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!