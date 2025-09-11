Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»

Ao Minuto

22:31
O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso» - Big Brother
05:08

O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»

22:23
Finalistas rendem-se à escolha hilariante dos portugueses para o último jantar - Big Brother
00:55

Finalistas rendem-se à escolha hilariante dos portugueses para o último jantar

22:20
Finalistas brindam com o soberano: Big Brother emociona concorrentes com mensagem inesquecível - Big Brother
07:28

Finalistas brindam com o soberano: Big Brother emociona concorrentes com mensagem inesquecível

22:12
Catarina Miranda recorda inseguranças que tinha em criança - Big Brother
06:19

Catarina Miranda recorda inseguranças que tinha em criança

22:04
«Eu tinha o sonho de…»: Catarina Miranda abre a cápsula do tempo e conta sonhos de criança - Big Brother
03:15

«Eu tinha o sonho de…»: Catarina Miranda abre a cápsula do tempo e conta sonhos de criança

22:01
Surpresa total: Catarina Miranda assume o plano que enganou Afonso Leitão - Big Brother
05:07

Surpresa total: Catarina Miranda assume o plano que enganou Afonso Leitão

21:54
Hilariante: Miranda engana Afonso. Toda a verdade por trás das perguntas de Jéssica - Big Brother
03:02

Hilariante: Miranda engana Afonso. Toda a verdade por trás das perguntas de Jéssica

19:49
Imperdível: Discurso do Big Brother emociona finalistas - Big Brother
06:46

Imperdível: Discurso do Big Brother emociona finalistas

19:32
Afonso Leitão acusa Viriato Quintela de ser ‘discípulo’ de Bruno de Carvalho - Big Brother
03:32

Afonso Leitão acusa Viriato Quintela de ser ‘discípulo’ de Bruno de Carvalho

19:29
Sempre clássica, Maria Botelho Moniz arrasa toda de branco - Big Brother

Sempre clássica, Maria Botelho Moniz arrasa toda de branco

19:28
«Gostava de ver a Miranda sozinha, sem aliados»: Jéssica Vieira não poupa a rival - Big Brother
03:24

«Gostava de ver a Miranda sozinha, sem aliados»: Jéssica Vieira não poupa a rival

19:22
«Eu transformei-me completamente»: Bruna fala sobre a experiência no Big Brother Verão - Big Brother
02:11

«Eu transformei-me completamente»: Bruna fala sobre a experiência no Big Brother Verão

19:14
Jéssica Vieira confessa impacto do primeiro encontro com Afonso Leitão na estreia - Big Brother
04:29

Jéssica Vieira confessa impacto do primeiro encontro com Afonso Leitão na estreia

18:56
Catarina Miranda revela lado obscuro da exposição pública - Big Brother
04:16

Catarina Miranda revela lado obscuro da exposição pública

18:47
«Voltei-me a apaixonar neste programa»: Catarina Miranda admite tudo o que sente - Big Brother
04:13

«Voltei-me a apaixonar neste programa»: Catarina Miranda admite tudo o que sente

18:37
Peixeiras chegaram à Malveira e deixaram Viriato Quintela de mau humor - Big Brother
03:49

Peixeiras chegaram à Malveira e deixaram Viriato Quintela de mau humor

18:28
«Toda a gente gozava comigo»: Concorrentes abrem-se sobre maiores traumas de infância - Big Brother
03:31

«Toda a gente gozava comigo»: Concorrentes abrem-se sobre maiores traumas de infância

18:13
Tensão na casa: Viriato Quintela aponta falha de Catarina Miranda durante dinâmica dos desejos - Big Brother
03:50

Tensão na casa: Viriato Quintela aponta falha de Catarina Miranda durante dinâmica dos desejos

17:49
Inédito. Catarina Miranda revela dinâmica que envolve Jéssica Vieira e Afonso Leitão - Big Brother
04:17

Inédito. Catarina Miranda revela dinâmica que envolve Jéssica Vieira e Afonso Leitão

17:34
Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente - Big Brother
08:54

Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente

17:00
«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada - Big Brother
03:23

«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada

16:55
«Tu estás a gostar dela, não é?»: Afonso Leitão quebra o silêncio - Big Brother
04:20

«Tu estás a gostar dela, não é?»: Afonso Leitão quebra o silêncio

16:50
«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão - Big Brother
02:50

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

16:47
Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado - Big Brother
05:29

Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado

16:37
Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido - Big Brother
09:19

Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido

Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»

  Big Brother
  Há 3h e 44min
Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...» - Big Brother

Maria Botelho Moniz, em entrevista à repórter digital da TVI Mafalda Oliveira, fez o balanço de uma experiência intensa e a promessa de uma noite memorável.

A poucos dias da final do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz fez o balanço deste grande desafio que marcou a sua vida profissional.

A apresentadora das galas de domingo e do Especial partilhou que este projeto foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional, no qual aprendeu a confiar mais no seu trabalho, sabendo agora que é mais do que capaz de agarrar um projeto destes com toda a força, empenho e paixão.

Com o coração cheio, a apresentadora não escondeu a emoção ao refletir sobre os últimos meses: «Saio com sentimento de missão cumprida. Não me podia ter dedicado mais».

Maria levantou ainda o véu sobre a grande final, que se realiza já esta sexta-feira, 12 de setembro, no Parque dos Poetas, em Oeiras: «Estamos à espera de milhares de pessoas», revelou, prometendo uma noite emocionante e memorável.

Veja a entrevista completa:

