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Noite de dupla expulsão: Estes foram os concorrentes a abandonar o Big Brother Verão

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Noite de dupla expulsão: Estes foram os concorrentes a abandonar o Big Brother Verão - Big Brother
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Em noite de dupla expulsão, estes foram os dois concorrentes expulsos do programa.

Em noite de dupla expulsão, Afonso foi o segundo concorrente escolhido pelo público para abandonar o Big Brother Verão. Esta segunda expulsão aconteceu na gala deste domingo, 30 de agosto, que fica marcada por uma noite de dupla expulsão.

Para a 2.ª expulsão, ficaram nomeados Ana Luísa e Afonso, ficando novamente a decisão nas mãos dos espectadores através de uma votação para salvar.

No final, Afonso foi o menos votado para permanecer em jogo e acabou por ser escolhido para deixar a casa mais vigiada do país, com apenas 42% dos votos. Ana Luísa, em choque ao saber o desfecho, recebeu 58% dos votos dos portugueses. Veja o momento:

A segunda expulsão acontece numa altura crucial da competição, quando os concorrentes já se encontram cada vez mais próximos da reta final do Big Brother Verão. Com pouco tempo para conquistar o público, cada decisão pode revelar-se determinante na luta pelo título de vencedor.

Afonso despede-se assim do Big Brother Verão, numa noite marcada por duas expulsões e por fortes emoções na casa mais vigiada do país.

Recorde que horas antes, Tatiana foi a primeira concorrente escolhida pelo público para abandonar o Big Brother Verão. A expulsão aconteceu na gala deste domingo, 30 de agosto, numa noite marcada por fortes emoções na casa mais vigiada do país.

Esta semana, estavam quatro concorrentes em risco de expulsão: Nuno, Sara, Tatiana e Vanessa. No final, Tatiana foi o menos votado para permanecer em jogo, com apenas 20% de votos, acabando por ser o escolhido para dizer adeus à aventura.

Veja o momento aqui:

Não perca também todos os detalhes do impressionante look de Maria Botelho Moniz. A apresentadora apostou num visual sofisticado, com uma peça que acompanha a silhueta e se destaca pela simplicidade e elegância. O branco tornou o look ainda mais impactante, numa escolha que não passou despercebida na noite de gala.

Para completar o visual, Maria Botelho Moniz optou por usar o cabelo liso, mantendo uma imagem simples e cuidada. Nos acessórios, a apresentadora privilegiou peças minimalistas e discretas, deixando todo o protagonismo para o vestido.

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Temas: Maria Botelho Moniz Big Brother Verão Dupla expulsão

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