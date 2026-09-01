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«O pior dos castigos»: Concorrentes nem sonham com o que vai acontecer no Especial

  • Filipa Silva
«O pior dos castigos»: Concorrentes nem sonham com o que vai acontecer no Especial - Big Brother
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É uma notícia de última hora e está a cair como uma bomba nas redes sociais.

A poucos dias da grande final, os concorrentes do Big Brother Verão vão ser surpreendidos com uma nova sanção. O anúncio está a deixar os espectadores curiosos, uma vez que a produção promete «o pior dos castigos».

«Sanção no Big Brother Verão! A poucos dias da final, os concorrentes sofrem o pior dos castigos!», pode ler-se numa publicação feita na página oficial do reality show.

Mas, afinal, o que terá acontecido dentro da casa?

A produção não revelou muitos detalhes e decidiu manter o mistério até ao momento da emissão. «Não perca as imagens e descubra o motivo, no Especial, logo após o Jornal Nacional!», acrescentou.

Tudo indica que os concorrentes vão ficar a saber da sanção apenas durante o programa especial, deixando no ar a expectativa sobre o que terá acontecido e, sobretudo, qual será o castigo escolhido pela produção.

Com a final cada vez mais próxima, qualquer sanção poderá ter um impacto ainda maior no ambiente dentro da casa. Resta agora esperar pelo Especial para descobrir o que aconteceu e qual será «o pior dos castigos» preparado para os concorrentes.

Entretanto veja as reações dos concorrentes à notícia da morte de um ícone da música portuguesa.

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Temas: Maria Botelho Moniz Big Brother Verão Sanção no Big Brother Pior dos castigos Especial

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