O poderoso look de Maria Botelho Moniz que tem um detalhe ousado! Veja as imagens

Maria Botelho Moniz arrasou na gala do Big Brother Verão, ao surgir com um look arrebatador que não passou despercebido. A apresentadora escolheu um jumpsuit vermelho vivo, da autoria da conceituada designer portuguesa Fátima Lopes, com um detalhe ousado: Por baixo, consegue observar-se uma outra camada do look, cheia de brilhantes.

A peça destacou-se pela sua cor vibrante, corte elegante e atitude, refletindo a personalidade forte e carismática de Maria. Com styling sóbrio e maquilhagem luminosa, o look conquistou os fãs.

A escolha de Maria Botelho Moniz reforça a ligação ao talento nacional, ao apostar numa criação 100% portuguesa para uma das noites mais marcantes do Big Brother.

Veja a galeria e aprecie cada pormenor do visual que fez furor!