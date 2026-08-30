O público decidiu: Saiba quem foi o primeiro expulso do Big Brother Verão

Está decidido: Tatiana foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar o Big Brother Verão. A expulsão aconteceu na gala deste domingo, 30 de agosto, numa noite marcada por fortes emoções na casa mais vigiada do país.

Esta semana, estavam quatro concorrentes em risco de expulsão: Nuno, Sara, Tatiana e Vanessa. A decisão estava nas mãos dos espectadores, através de uma votação para salvar.

No final, Tatiana foi o menos votado para permanecer em jogo, com apenas 20% de votos, acabando por ser o escolhido para dizer adeus à aventura.

A expulsão acontece numa fase cada vez mais decisiva do Big Brother Verão, com a competição a aproximar-se da reta final. A votação desta semana gerou grande expectativa, colocando frente a frente quatro concorrentes de peso.

Tatiana é a primeira a despedir-se do Big Brother Verão, numa noite de dupla expulsão.

Não perca também todos os detalhes do impressionante look de Maria Botelho Moniz. A apresentadora apostou num visual sofisticado, com uma peça que acompanha a silhueta e se destaca pela simplicidade e elegância. O branco tornou o look ainda mais impactante, numa escolha que não passou despercebida na noite de gala.

Para completar o visual, Maria Botelho Moniz optou por usar o cabelo liso, mantendo uma imagem simples e cuidada. Nos acessórios, a apresentadora privilegiou peças minimalistas e discretas, deixando todo o protagonismo para o vestido.