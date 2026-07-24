Tensão máxima na casa. Maria Botelho Moniz dá 'puxão de orelhas' aos concorrentes e deixa aviso: «A porta está aberta»

O clima aqueceu durante o Especial do Big Brother Verão desta quinta-feira, 23 de julho. Tudo aconteceu depois de os concorrentes comentarem a forma como as Vt's são montadas para serem passadas durante os programas e Maria Botelho Moniz viu-se obrigada a intervir.

Boris afirmou que passaram uma imagem de Boris e Nuno a rirem-se, supostamente, de Sara. Mas o concorrente negou prontamente. A apresentadora da TVI aproveitou para o interromper.

"Vou interrompê-lo porque ando a ouvir, já há muitos dias, muitos de vocês, que as imagens são montadas para fazer passar uma certa imagem, seja deste, seja daquele. A dizerem que é a narrativa que queremos passar, que vos queremos fazer passar por isto ou aquilo...", começou por dizer Maria Botelho Moniz, visivelmente chateada.

E prosseguiu: "Não estão contentes, a porta está aberta. Mas ninguém vai pôr em causa a minha equipa e ninguém vai pôr em causa as imagens que passamos da casa, porque são imagens reais, não são inteligência artificial. Dizerem que estamos a montar uma novela..."