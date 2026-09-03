Big Brother All Stars: Estes são os nomes mais pedidos para entrar na Casa e surpreendem

A estreia do Big Brother All Stars está cada vez mais próxima e o mistério em torno dos concorrentes que vão integrar esta edição continua a alimentar a curiosidade dos fãs. Esta quinta-feira, 3 de setembro, a TVI lançou uma nova publicação nas redes sociais e voltou a deixar uma pergunta no ar: quem vai entrar na Casa?

«É o segredo mais bem guardado de todos… e toda a gente quer saber quem vai entrar na casa do Big Brother All Stars. Domingo revelamos tudo, fique atento», pode ler-se na publicação.

No vídeo, várias pessoas fãs do programa foram questionadas sobre quais os antigos concorrentes que gostariam de voltar a ver numa nova edição do reality show. Entre as respostas, surgiram alguns dos nomes mais marcantes das várias edições.

Francisco Monteiro, Pedro Soá, Bernardina Brito, Eva e Catarina Miranda foram alguns dos nomes mencionados, numa lista que contou ainda com muitas outras sugestões.

Contudo, houve duas respostas que acabaram por surpreender: Marta Cardoso e Marco, concorrentes da primeira edição portuguesa do Big Brother. A possibilidade de voltar a ver rostos da edição inaugural do reality show na Casa acabou, assim, por marcar as sugestões deixadas no reels da TVI.

Veja a publicação aqui:

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A TVI mantém, para já, o suspense em torno do elenco e promete revelar tudo já este domingo. O Big Brother All Stars estreia a 6 de setembro, com apresentação de Maria Botelho Moniz, e vai reunir alguns dos concorrentes mais marcantes da história do reality show.