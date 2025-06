O que muda no Big Brother Verão. Estas são todas as novidades bombásticas já confirmadas

Participantes surpresa e estadias temporárias: Alguns concorrentes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais que influenciam o jogo.

Formato renovado e imprevisível: O check-in e o check-out dos participantes será inesperado, alterando a dinâmica da casa a qualquer momento.

Cenário de verão com espírito competitivo: Piscina, festas, sunsets e adereços veranis contrastam com nomeações difíceis e expulsões dramáticas.

A grande novidade chegou hoje! Estamos a dias de lançar a nova edição do Big Brother — e o calor promete não vir só do sol. O «Big Brother Verão» estreia já este mês e Maria Botelho Moniz foi a escolhida para assumir o papel de apresentadora deste formato especial: «Maria Botelho Moniz vai ser a apresentadora do Big Brother Verão, que estreia este mês. O novo reality show estará no ar até setembro. Neste momento decorre o casting para os concorrentes, já em fase de conclusão».

Com uma energia descontraída e ambiente de verão, a nova edição do Big Brother aposta num formato inovador e dinâmico: alguns participantes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais capazes de alterar a dinâmica da casa. Influenciadores e figuras públicas poderão fazer parte do elenco, mas a TVI alerta para o excesso de rumores:

«Aproveita-se para esclarecer os espectadores de que devem ter uma atitude de reserva relativamente à especulação quanto às personalidades que poderão vir a integrar o ‘Big Brother Verão’. Muitos dos nomes citados na imprensa não têm qualquer fundamento. Só no dia da estreia é que o elenco será divulgado».

Com um cenário preparado para o espírito do verão incluindo piscina, festas, sunsets, bóias e até geleiras —, o «BB Verão» promete manter a essência competitiva do formato clássico, com nomeações difíceis, expulsões dramáticas e a habitual luta pelo título de vencedor.

Apesar do ambiente festivo, a competição será intensa e nem todos terão direito a férias prolongadas. Acompanhe por aqui todas as novidades ao minuto.

