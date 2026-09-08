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Maria Botelho Moniz é comparada a estrela internacional. E vai surpreender-se quando perceber quem é

  • Sofia Noval Baptista
Maria Botelho Moniz é comparada a estrela internacional. E vai surpreender-se quando perceber quem é - Big Brother
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Maria Botelho Moniz abriu a gala de estreia do Big Brother All Stars com uma entrada digna de uma verdadeira estrela. Suspensa num baloiço e sentada diante de uma enorme estrela, a apresentadora surgiu de vermelho e acabou por protagonizar uma imagem que rapidamente fez recordar um momento icónico e recebeu uma comparação internacional que está a dar que falar.

A estreia do Big Brother All Stars ficou marcada por vários momentos de destaque, mas Maria Botelho Moniz fez questão de começar a nova edição em grande.

Na noite de estreia, a apresentadora surgiu no estúdio suspensa num baloiço que descia do topo, numa entrada pensada ao pormenor e que imediatamente captou todas as atenções. Sentada numa enorme estrela e vestida de vermelho, Maria Botelho Moniz deu assim as boas-vindas ao público para aquela que promete ser uma edição recheada de reencontros e emoções fortes.

A entrada não passou despercebida e foram muitos os elogios dirigidos à apresentadora nas redes sociais. No entanto, houve uma comparação em particular que acabou por ganhar destaque.

Adriano Silva Martins, apresentador do V+ Fama, partilhou um story no Instagram onde colocou a entrada de Maria Botelho Moniz e uma imagem de Britney Spears, captada no ano 2000.

A comparação não surgiu por acaso. Na imagem partilhada pelo apresentador, Britney aparece igualmente sentada numa enorme estrela, vestida de vermelho, numa produção associada à era de Lucky. Por baixo, surge Maria Botelho Moniz, também de vermelho e sentada numa estrela, durante a abertura do Big Brother All Stars.

«Só um pouco de contexto histórico», escreveu Adriano Silva Martins, ao apresentar a comparação entre as duas imagens. A fotografia de Britney Spears surge em cima, referente ao momento protagonizado pela cantora em 2000, enquanto a de Maria Botelho Moniz aparece por baixo, 26 anos depois.

A referência rapidamente acrescentou uma nova camada à entrada da apresentadora, que já tinha conquistado a atenção do público pela produção escolhida para a estreia.

Mais do que uma simples chegada ao estúdio, Maria Botelho Moniz protagonizou assim um momento pensado para marcar o arranque do Big Brother All Stars. E, entre os elogios à apresentadora e a inesperada comparação com uma das maiores estrelas pop internacionais, a estreia ficou desde logo com uma imagem difícil de esquecer.

26 anos separam os dois momentos, mas a imagem de Maria Botelho Moniz acabou inevitavelmente a fazer recordar Britney Spears.

Maria Botelho Moniz comparada a estrela
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Temas: Maria Botelho Moniz Britney Spears

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