É um dia especial para Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos já reagiu

Aniversário: Maria Botelho Moniz comemra o 41.º aniversário com uma publicação especial no Instagram.

Amigos e família: Cláudio Ramos e o marido de Maria não pouparam nas mensagens de carinho, celebrando o seu dia.

Publicação viral: A apresentadora foi amplamente acarinhada pelos fãs, que deixaram mensagens calorosas nas redes sociais.

A apresentadora Maria Botelho Moniz celebrou esta terça-feira, 26 de março, o seu 41.º aniversário e foi amplamente acarinhada pelos seus seguidores e amigos. A comunicadora, que tem conquistado o carinho do público através da apresentação dos diários do Big Brother e de outros formatos da TVI, partilhou um registo especial no Instagram para marcar a data.

A fotografia escolhida para a publicação mostra Maria em criança, vestindo um adorável vestido com padrão de cerejas e um colar, remetendo a uma memória especial da sua infância: «Olá, 41. 🍒».

O colega de apresentação Cláudio Ramos fez questão de reagir à data especial, e comentou: «... Ano muito feliz 🍀». O marido de Maria, por sua vez, optou por uma mensagem discreta, deixando apenas emojis: «🎂❤️.»

Os fãs e amigos também não ficaram indiferentes e encheram a caixa de comentários com votos de felicidades. «Muitos parabéns querida Maria ❤ um grande beijinho 😘», «Muitos beijinhos de parabéns! Tenha um dia muito feliz ❤❤❤ e «Parabénsss Maria lindaaaa ❤» foram algumas das mensagens deixadas.

Maria Botelho Moniz continua a ser uma das figuras mais queridas da TVI, e é reconhecida pelo seu carisma e profissionalismo. Com mais um ano de vida, certamente continuará a brilhar e a conquistar ainda mais admiradores.

