Maria Botelho Moniz partilha registo íntimo fora do ecrã. E a companhia que escolheu conquistou a internet

Maria Botelho Moniz fez uma partilha ternurenta ao lado do filho, Vicente. A apresentadora aproveitou as horas de descanso para ir até à praia e, na manhã deste domingo, dia 26 de julho, partilhou um momento em família que rapidamente deixou os fãs rendidos.

Na legenda do carrossel de fotografias, a apresentadora escreveu: «Umas horas de pausa que souberam a verão.»

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios à fofura do pequeno Vicente, de apenas dois anos: «Derreto-me por esse bebé lindo»; «Lindo menino e linda mãe»; «É um encanto.», foram alguns dos comentários deixados por seguidores.