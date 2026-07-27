Em noite de dupla expulsão, saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa

A gala deste domingo do Big Brother Verão terminou com uma segunda expulsão, naquela que foi uma noite decisiva para os concorrentes. Depois da primeira saída da emissão, o público voltou a ser chamado a decidir e ditou a eliminação de Íris, que se despediu da casa mais vigiada do País.

Ao contrário da primeira expulsão, o segundo momento de eliminação não envolveu o leque inicial de nomeados, que ficou encerrado após a saída de Joaquim. Por outro lado, foi questionado que concorrentes seriam os espectadores da casa, ou seja, aqueles que apenas assistiam e nada faziam.

Dessa escolha, feita pelos habitantes da casa, resultaram três concorrentes em perigo: Ana Luísa, Miguel e Íris. Já na fase decisiva, o público votou para salvar os participantes, sendo que Íris foi a menos votado para continuar na competição, recebendo apenas 13% dos votos. Ana Luísa foi a mais votada, com 59%, seguindo-se de e Miguel, com 28%.

A noite ficou, assim, marcada por uma dupla expulsão que promete mexer com a dinâmica da casa e deixar os restantes concorrentes em alerta para as próximas semanas.

Desta forma, Íris tornou-se a segunda expulsa da gala deste domingo, juntando-se a Joaquim, o primeiro concorrente a abandonar o Big Brother Verão nesta emissão.

Com menos dois concorrentes em jogo, a competição entra agora numa nova fase, onde todas as estratégias poderão fazer a diferença. Resta saber quais serão as consequências destas saídas e quem conseguirá reforçar a sua posição na luta pelo prémio final.