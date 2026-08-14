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Maria Botelho Moniz regista fenómeno raro e encanta os fãs com fotografia impressionante

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Maria Botelho Moniz regista fenómeno raro e encanta os fãs com fotografia impressionante - Big Brother
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Maria Botelho Moniz surpreendeu os seguidores ao partilhar um registo especial de um fenómeno que não acontece todos os dias. A apresentadora captou em fotografia o eclipse e fez questão de mostrar o momento nas redes sociais.

Maria Botelho Moniz partilhou a fotografia do eclipse que "parou" Portugal no final de tarde do dia 12 de agosto. A imagem rapidamente chamou a atenção dos fãs, que ficaram rendidos à beleza do fenómeno.

Na caixa de comentários, multiplicaram-se as reações à fotografia, com muitos seguidores a não esconderem o encanto perante o cenário.

Entre as várias mensagens deixadas na publicação, destaca-se a expressão «Que lindo», repetida por vários fãs, que elogiaram o registo feito por Maria Botelho Moniz.

Sem grandes palavras, a apresentadora deixou que a fotografia falasse por si e acabou por proporcionar aos seguidores um vislumbre de um momento verdadeiramente especial. A imagem do eclipse conquistou, assim, os fãs, que não resistiram a comentar e a elogiar a beleza do fenómeno.

Veja a publicação.

 

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