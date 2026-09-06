A estreia mais memorável de todos os tempos: Isto é o que vai acontecer na primeira gala do BB All Stars

É já esta noite que estreia o Big Brother All Stars e a TVI promete uma primeira gala recheada de surpresas. Maria Botelho Moniz assume novamente o comando do reality show e prepara-se para dar as boas-vindas a uma edição que junta alguns dos nomes mais polémicos e marcantes da história do programa.

A estreia promete ser tudo menos habitual. Para além da entrada dos novos concorrentes na casa mais vigiada do país, estão previstos novos poderes que poderão mexer desde logo com o jogo e obrigar os participantes a tomar decisões importantes logo nas primeiras horas.

Mas há mais. A primeira gala ficará também marcada pelo reencontro de antigos rivais. Concorrentes que protagonizaram algumas das maiores polémicas e discussões das diferentes edições do Big Brother vão voltar a estar frente a frente, prometendo reacender histórias do passado.

Com personalidades fortes, rivalidades antigas e concorrentes conhecidos pelo seu temperamento explosivo, a nova edição reúne todos os ingredientes para provocar muitas emoções logo desde a estreia.

Maria Botelho Moniz terá, por isso, uma noite particularmente desafiante pela frente. A apresentadora será responsável por conduzir uma gala que promete revelar as primeiras surpresas e começar a definir as regras de um jogo que se espera intenso.

O Big Brother All Stars arranca assim com grandes expectativas e com a promessa de uma edição diferente de todas as anteriores. A primeira gala acontece esta noite, na TVI, e promete ficar marcada como uma das estreias mais fortes do reality show.