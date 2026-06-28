Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre os concorrentes do Big Brother Verão: «Já têm todos o vosso lugar em mim»

Está tudo a postos para a estreia de mais uma edição do Big Brother Verão e Maria Botelho Moniz já não esconde a emoção. Horas antes de a porta da casa mais vigiada do país voltar a abrir, a apresentadora recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem sentida dirigida aos novos concorrentes.

Na publicação, a apresentadora confessou que também está a viver um sonho e mostrou-se ansiosa por acompanhar a aventura que está prestes a começar: «Hoje a porta volta a abrir e o meu coração também, eles estão prestes a concretizar um sonho e eu a beliscar-me por estar a viver o meu.», começou por escrever.

Dirigindo-se diretamente aos participantes, a apresentadora revelou que, apesar de ainda não os conhecer pessoalmente, já criou uma ligação especial com todos eles: «Aos meus meninos: divirtam-se! Não nos conhecemos mas já vos sei de cor. Nunca vos abracei mas já têm todos o vosso lugar em mim. Vai-vos soar estranho mas acreditem: gosto muito de vocês e estou muito feliz por daqui a umas horas vivermos isto todos juntos.», partilhou.

Maria Botelho Moniz aproveitou ainda para recordar os testemunhos de antigos concorrentes, sublinhando que o reality show é uma experiência transformadora: «Diz quem passa por esta casa que é uma experiência única e que não se sai de lá igual ao que se era quando a porta se abriu no primeiro dia. Vivam a experiência com verdade e deixem-se levar por esta montanha-russa que não se voltará a repetir.», escreveu.

Para terminar, reforçou aquele que espera ser o espírito da nova edição, deixando um último conselho aos concorrentes: «Ah, e divirtam-se! Já disse isto, não já? Habituem-se, vão ouvir-me dizer isto todos os dias. Engulam os nervos, abram o coração e vamos com tudo! Contem comigo, sempre. Até já!! ♥️», concluiu, desafiando ainda os seguidores a espreitarem a última fotografia da publicação, onde partilha uma frase inspiradora que a acompanha diariamente e que gostaria que os concorrentes levassem consigo para dentro da casa.

Veja a publicação.