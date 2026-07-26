O público decidiu e este é o primeiro expulso da noite

A gala deste domingo do Big Brother Verão ficou marcada pela primeira expulsão da noite. Depois de uma semana de tensão e de apelos ao voto, Joaquim foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar a casa mais vigiada do País, com apenas 7% dos votos.

Em risco de expulsão estavam cinco concorrentes: Joaquim, Nuno, Sara, Raquel e Vanessa. A decisão ficou nas mãos dos espectadores, que determinaram a saída de Joaquim, colocando assim um ponto final no seu percurso nesta edição do reality show da TVI.

Vanessa foi a mais votada da semana, juntando 41% dos votos, para grande surpresa em estúdio. Nuno seguiu-se com 19%, Sara com 18% e Raquel com 15%.

Veja o momento aqui:

A despedida foi vivida com emoção dentro da casa, numa noite que promete continuar repleta de surpresas e momentos decisivos para os concorrentes que permanecem em jogo.

Veja aqui:

No entanto, esta não é a única saída prevista para a gala. Tal como já tinha sido anunciado, este domingo é noite de dupla expulsão, o que significa que mais um dos concorrentes em jogo verá o seu sonho de conquistar a vitória chegar ao fim.

A expectativa mantém-se elevada e tudo pode acontecer numa gala que promete alterar, de forma significativa, a dinâmica do jogo. Resta agora saber quem será o segundo concorrente a dizer adeus ao Big Brother Verão.

Saiba quem está nomeado:

Fique desse lado para acompanhar todos os desenvolvimentos desta noite de dupla expulsão.