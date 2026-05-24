Antes do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz surpreende com estreia inédita. E está relacionada com o mundo da moda

Maria Botelho Moniz viveu um momento inédito na sua carreira ao estrear-se nas passerelles, integrando o desfile de apresentação da nova coleção de Fátima Lopes. A apresentadora da TVI foi escolhida para encerrar o desfile da estilista portuguesa, uma participação que rapidamente mereceu elogios de amigos e seguidores.

Aos 42 anos, Maria partilhou nas redes sociais os detalhes desta experiência e revelou como tudo começou: «Um dia destes o telefone tocou, era a Fátima Lopes a dizer que tinha tido uma “ideia maluca”: queria que eu fosse fechar o desfile de apresentação da sua nova coleção» Segundo explicou, a estilista justificou o convite ao dizer que «seria um momento de surpresa para todos e seria uma espécie de resposta que nunca foi dada». A apresentadora contou que aceitou o desafio «sem pensar muito», garantindo, contudo, que «apesar do que se possa achar, nunca foi sobre responder a coisa alguma».

Maria esclareceu ainda que aceitou por se tratar de algo «giro e diferente e, sobretudo, foi sobre estar lá para alguém que é intrinsecamente boa pessoa, um talento que sempre admirei, e alguém que com toda a disponibilidade e carinho me disse sempre “sim” quando me propus a vestir as suas peças na televisão». Já sobre o momento em si, confessou: «Quando desfilei não vi ninguém, estava mais concentrada em olhar em frente e não cair, mas ouvi muitas expressões de surpresa e muitas palavras bonitas e por isso acho que a “ideia maluca” da Fátima foi cumprida com sucesso».

A ligação especial entre ambas foi também destacada por Maria, que recordou: «No vídeo que partilho neste carrossel este ícone da nossa História disse-me com toda a verdade “Obrigada Maria, conta comigo para o que precisares” e a resposta que recebeu foi a mesma. Quem diria?!». A apresentadora recordou ainda a admiração antiga que sente pela criadora: «Em miúda via-a nas revistas da minha mãe a apresentar a suas coleções em Paris e a abrir caminho para toda uma geração que lhe seguiu o exemplo, e ontem lá estávamos: o ícone e a miúda . A vida às vezes surpreende. Obrigada, Fátima. Conta comigo para o que precisares».

A publicação recebeu várias reações carinhosas. Gonçalo Melo deixou uma mensagem de incentivo: «A vida dá muitas voltas. Continua a aceitar ideias malucas que vai dar certo», enquanto o companheiro, Pedro Bianchi Prata, resumiu o orgulho sentido numa só palavra: «Orgulhoso».