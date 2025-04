Alerta fofura: Maria Botelho Moniz encanta seguidores ao mostrar momentos com o filho

Maria Botelho Moniz partilhou momentos com o filho Vicente.

A apresentadora mostrou o seu fim de semana e derreteu os seguidores com a partilha.

Maria Botelho Moniz, de 41 anos, recorreu ao Instagram para partilhar algumas fotografias do fim de semana com o seu filho Vicente, de 1 ano.

A apresentadora do “Diário” e “Especial” do Big Brother 2025 aproveitou o bom tempo para desfrutar da companhia do seu filho. Nas fotografias que partilhou, podemos ver alguns momentos do pequeno Vicente, que foi a grande “ajuda” de Maria Botelho Moniz durante o fim de semana.

Os dois partilharam momentos de ternura enquanto faziam tarefas da casa. Nas imagens, podemos ver a apresentadora e o seu pequeno “ajudante”, tanto na jardinagem como na cozinha. Mas nem tudo foram tarefas domésticas, Maria Botelho Moniz e o seu filho aproveitaram o bom tempo para se divertirem ao ar livre, um momento amoroso que ficou registado no Instagram da apresentadora.

Os seguidores da apresentadora não tardaram a reagir às partilhas. Nos comentários da publicação, podemos ver várias mensagens de carinho e elogios ao pequeno Vicente, que conquistou o coração dos fãs. A apresentadora encantou os seus seguidores com imagens ternurentas deste “fim de semana a dois” dedicado à maternidade.

Nos comentários da publicação podemos ver algumas respostas dos seus fãs, que se mostraram “rendidos” ao pequeno Vicente: “Este menino é muito lindo”.

Recorde-se que Vicente é fruto da relação de Maria Botelho Moniz com o piloto Pedro Bianchi Prata. O casal anunciou o noivado em 2022.