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Com apenas dois anos, há uma coisa que o filho de Maria Botelho Moniz consegue fazer que a maioria das crianças da sua idade não

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Com apenas dois anos, há uma coisa que o filho de Maria Botelho Moniz consegue fazer que a maioria das crianças da sua idade não - Big Brother
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Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, voltou a surpreender pela facilidade com que demonstra conhecimentos pouco comuns para a idade. Desta vez, o pequeno mostrou saber identificar uma impressionante variedade de modelos de motas, deixando evidente a paixão que já nutre por este universo.

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para partilhar um momento ternurento protagonizado pelo filho, de apenas dois anos. No vídeo, Vicente surge a identificar corretamente vários modelos de motas, demonstrando uma familiaridade surpreendente com os veículos.

A paixão pelas motas parece estar bem presente desde cedo na vida do menino, que não só reconhece os diferentes modelos, como consegue dizer os respetivos nomes com uma facilidade que está a impressionar quem acompanha a família.

E este não é o único detalhe que chama a atenção. Ao longo do vídeo, Vicente demonstra também conhecimentos relacionados com números, conseguindo identificá-los e dizê-los para lá do que seria expectável numa criança tão pequena.

O momento rapidamente conquistou os seguidores e deixou novamente em evidência a enorme curiosidade do filho da apresentadora da TVI e do piloto de motociclismo. Aliás, Pedro Bianchi Prata não esconde o orgulho que sente ao ver o interesse do menino crescer dia após dia.

Na legenda da publicação, o pai deixou uma verdadeira declaração de amor ao filho: «Adora saber o nome das motos todas ❤️ Será que este amor nunca vai parar de crescer ? Pois todos os dias o meu coração parece que vai explodir ❤️☺️».

Ainda se lembra de como era Vicente em bebé? Veja tudo.

A paixão de Vicente pelas motas parece, assim, estar longe de ser uma simples curiosidade passageira. Com apenas dois anos, o menino já revela uma memória e capacidade de reconhecimento que surpreendem, sobretudo pela quantidade de modelos que consegue identificar.

Veja o vídeo.

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Temas: Maria Botelho Moniz Filho Conhecimento Motas Pedro Bianchi Prata

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