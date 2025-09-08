Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big

Este domingo foi um dia marcante para Maria Botelho Moniz. Em plena semifinal do Big Brother Verão, a apresentadora viveu um momento inesperado e muito especial em pleno estúdio da gala.

A surpresa veio do filho, Vicente, de apenas um ano, que teve a oportunidade de conhecer de perto o local de trabalho da mãe. O pequeno mostrou-se encantado com o cenário televisivo, arrancando sorrisos e emoção de todos os presentes.

As imagens do encontro já circulam nas redes sociais, partilhadas por Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz e pai de Vicente. «Hoje fomos visitar a Maria, que estava nos ensaios para a semifinal do Big Brother — a última grande gala em estúdio. O mais giro foi a surpresa do Vicente: subiu ao palco, no meio das luzes, e ficou maravilhado por descobrir onde a mãe trabalha. Foi uma tarde inesquecível, cheia de ternura e alegria», descreveu o piloto.

Também já foi revelado um vídeo, no qual se vê o menino a imitar a mãe. Vicente entra em estúdio para apresentar a gala e até fala com o Big, o anfitrião do programa.

Veja aqui o vídeo: