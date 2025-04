Filho de Maria Botelho Moniz já fala? Veja o vídeo adorável e derreta-se

Maria Botelho Moniz partilhou um vídeo amoroso do pequeno Vicente.

O bebé de um ano mostra-se a dizer as primeiras palavras.

Se tem andado longe do Instagram, partilhamos consigo um dos momentos mais fofos dos últimos dias. Maria Botelho Moniz, apresentadora de 41 anos, emocionou os seus seguidores ao partilhar um vídeo do filho de 17 meses, que aparece a tentar imitar palavras e a fazer as suas primeiras descobertas.

O registo rapidamente se tornou viral, com seguidores a reagirem com entusiasmo à ternura do momento. “Tão feliz a dizer memé! Tão bom!”, escreveu um fã, enquanto outro comentou: “Deu-me uma saudade dos meus filhos e netos, assim pequeninos, a descobrirem coisas novas…”.

A vozinha doce do bebé também não passou despercebida, com muitos a destacarem o seu encanto: “A vozinha mais linda” e “O bebé mais lindo” foram alguns dos elogios. O marido de Maria, Pedro Bianchi Prata, não resistiu ao momento e reagiu com uma mensagem carinhosa: “❤️❤️❤️❤️”.

Este vídeo, que mostra o crescimento e as descobertas do filho de Maria Botelho Moniz, é um adorável exemplo de como as redes sociais conseguem aproximar as figuras públicas dos seus seguidores, proporcionando momentos genuínos de alegria e emoção.

Veja o vídeo em baixo e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si para ver as melhores imagens do pequeno Vicente.