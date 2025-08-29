Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Maria Botelho Moniz voltou a encantar os seguidores ao partilhar novos registos do filho, Vicente. O menino, já considerado por muitos fãs um dos bebés mais adoráveis da Internet, voltou a ser protagonista no Instagram da apresentadora. Desta vez, Maria Botelho Moniz, de 41 anos, partilhou um momento simples do quotidiano que se transformou numa verdadeira ternura: a ida à lavagem do carro.

«Fomos lavar o carro, uma emoção», escreveu a comunicadora, acompanhando a frase com imagens do pequeno completamente fascinado com a experiência.

Entre expressões de encanto, Vicente voltou a conquistar quem acompanha a vida da mãe nas redes sociais. Além de ser presença assídua nas publicações de Maria, o bebé é também, segundo a apresentadora, o seu maior espectador sempre que surge na televisão, nomeadamente no Big Brother – Desafio Final Verão, que apresenta.

Vicente é o maior espectador da mãe na televisão

Maria Botelho Moniz estreou-se na apresentação de reality shows com o Big Brother Verão e, desde então, tem recebido um mar de elogios. Esta quinta-feira, 7 de agosto, a comunicadora esteve no Dois às 10 a falar sobre esta experiência e acabou também por fazer algumas confissões sobre a maternidade.

«Eu estou mais tempo em casa do que estava quando fazia os diários. Estou com o Vicente todos os dias de manhã, com o TVI Reality ligado. Depois, saio de casa já quase à hora do Pedro chegar», começou por revelar, quando questionada por Cláudio Ramos sobre como fazia a gestão da maternidade e do trabalho.

Foi então que Maria Botelho Moniz contou um detalhe carinhoso sobre o filho Vicente, de um ano e meio. «O Vicente é o meu primeiro espectador. Aprendeu logo a dizer Big Brother. Ouve o genérico do Diário e começa 'a mãe, a mãe, a mãe', mas depois dá de caras com o Nuno Eiró (risos). Ele está muito fofo, muito querido, está numa fase muito gira», contou.

O sonho de aumentar a família

No meio de várias confissões, Maria Botelho Moniz revelou que quer muito aumentar a família. «Quero muito dar-lhe um irmão. Não é que agora me apeteça muito a gravidez, até porque o meu corpo, finalmente, está a voltar ao sítio. Por causa dos tratamentos (de fertilidade) que fiz, está a ser um bocadinho difícil voltar...», afirmou. «Mas eu acho importante ter irmãos. Quando o meu pai morreu, foi essencial para mim ter irmãos, ter ao meu lado pessoas que sentissem exatamente o mesmo do que eu... acho muito importante ter irmãos e eu gostava muito que ele tivesse um irmão», acrescentou.

Foi então que Cláudio Ramos quis saber como estão os planos para casar, uma vez que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão noivos. «Eu quero casar, mas prefiro talvez engravidar primeiro e ter mais um bebé e deixar esse assunto arrumado do que casar já», adiantou.

