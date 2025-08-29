Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Ao Minuto

12:13
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares
06:55

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

12:01
Afonso elogia a argumentação imbatível de Miranda e Jéssica não poupa críticas
04:27

Afonso elogia a argumentação imbatível de Miranda e Jéssica não poupa críticas

11:51
«Sem malícia, era tudo mais fácil»: Jéssica atira frase polémica e Miranda reage
04:11

«Sem malícia, era tudo mais fácil»: Jéssica atira frase polémica e Miranda reage

11:38
«Falsidade»: Afonso não perdoa e aponta o dedo a Ana Duarte
03:18

«Falsidade»: Afonso não perdoa e aponta o dedo a Ana Duarte

11:25
«Estou muito cansada de aqui estar»: Miranda desaba em plena dinâmica e deixa a casa em choque
00:48

«Estou muito cansada de aqui estar»: Miranda desaba em plena dinâmica e deixa a casa em choque

11:21
Tensão silenciosa? Jéssica lança farpa a Miranda com uma só palavra
02:19

Tensão silenciosa? Jéssica lança farpa a Miranda com uma só palavra

11:06
Será karma? Catarina Miranda em lágrimas pelo mesmo homem que fez Jéssica Vieira chorar
03:03

Será karma? Catarina Miranda em lágrimas pelo mesmo homem que fez Jéssica Vieira chorar

10:57
Aliados de costas voltadas? Afonso e Miranda distanciam-se e ficam cada um num canto
02:57

Aliados de costas voltadas? Afonso e Miranda distanciam-se e ficam cada um num canto

10:50
Miranda em versão 'sofrida'. Concorrente faz atitude que tinha criticado em Jéssica
02:03

Miranda em versão 'sofrida'. Concorrente faz atitude que tinha criticado em Jéssica

10:36
Miranda acorda Afonso com beijos mas é ignorada
01:16

Miranda acorda Afonso com beijos mas é ignorada

10:29
Foi traído? Afonso diz tudo o que pensa a Miranda: «Andaste a usar-me»
04:54

Foi traído? Afonso diz tudo o que pensa a Miranda: «Andaste a usar-me»

10:28
Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show - Big Brother

Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show

10:00
Conseguiram vencer a prova semanal? Big Brother revela resultado surpreendente
02:51

Conseguiram vencer a prova semanal? Big Brother revela resultado surpreendente

09:58
A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão - Big Brother

A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

09:56
Entre lágrimas e beijos, Miranda confessa tudo a Afonso: «Eu quero-te para…»
04:43

Entre lágrimas e beijos, Miranda confessa tudo a Afonso: «Eu quero-te para…»

09:33
Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

09:24
"Nós queremos construir alguma coisa…": Catarina Miranda explode após clima entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira
03:45

“Nós queremos construir alguma coisa…”: Catarina Miranda explode após clima entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira

09:03
Olhares que dizem tudo? Jéssica Vieira não tira os olhos de Afonso Leitão e não passa despercebida
02:58

Olhares que dizem tudo? Jéssica Vieira não tira os olhos de Afonso Leitão e não passa despercebida

08:53
Miranda afunda-se em lágrimas, enquanto o ex-casal janta
01:22

Miranda afunda-se em lágrimas, enquanto o ex-casal janta

08:48
«Queres um beijo na boca?»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda em clima cada vez mais quente
04:24

«Queres um beijo na boca?»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda em clima cada vez mais quente

08:13
Já não há dúvidas. Catarina Miranda diz tudo o que sente a Afonso Leitão
05:32

Já não há dúvidas. Catarina Miranda diz tudo o que sente a Afonso Leitão

08:12
Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

22:51
Afonso Leitão tenta consolar Catarina Miranda com beijos, depois de um Especial intenso
05:15

Afonso Leitão tenta consolar Catarina Miranda com beijos, depois de um Especial intenso

22:47
Catarina Miranda em pranto: «Eu não posso desistir!»
03:50

Catarina Miranda em pranto: «Eu não posso desistir!»

22:42
Enquanto Jéssica e Afonso desfrutam de jantar secreto, Catarina Miranda chora compulsivamente a um canto
06:11

Enquanto Jéssica e Afonso desfrutam de jantar secreto, Catarina Miranda chora compulsivamente a um canto

Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

  • Há 1h e 49min
Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único - Big Brother

Encanto em cada detalhe: Vicente, o bebé de Maria Botelho Moniz, derrete corações

Maria Botelho Moniz voltou a encantar os seguidores ao partilhar novos registos do filho, Vicente. O menino, já considerado por muitos fãs um dos bebés mais adoráveis da Internet, voltou a ser protagonista no Instagram da apresentadora. Desta vez, Maria Botelho Moniz, de 41 anos, partilhou um momento simples do quotidiano que se transformou numa verdadeira ternura: a ida à lavagem do carro.

«Fomos lavar o carro, uma emoção», escreveu a comunicadora, acompanhando a frase com imagens do pequeno completamente fascinado com a experiência.

Entre expressões de encanto, Vicente voltou a conquistar quem acompanha a vida da mãe nas redes sociais. Além de ser presença assídua nas publicações de Maria, o bebé é também, segundo a apresentadora, o seu maior espectador sempre que surge na televisão, nomeadamente no Big Brother – Desafio Final Verão, que apresenta.

Percorra a galeria e veja as imagens. 

Vicente é o maior espectador da mãe na televisão

Maria Botelho Moniz estreou-se na apresentação de reality shows com o Big Brother Verão e, desde então, tem recebido um mar de elogios. Esta quinta-feira, 7 de agosto, a comunicadora esteve no Dois às 10 a falar sobre esta experiência e acabou também por fazer algumas confissões sobre a maternidade.

«Eu estou mais tempo em casa do que estava quando fazia os diários. Estou com o Vicente todos os dias de manhã, com o TVI Reality ligado. Depois, saio de casa já quase à hora do Pedro chegar», começou por revelar, quando questionada por Cláudio Ramos sobre como fazia a gestão da maternidade e do trabalho.

Foi então que Maria Botelho Moniz contou um detalhe carinhoso sobre o filho Vicente, de um ano e meio. «O Vicente é o meu primeiro espectador. Aprendeu logo a dizer Big Brother. Ouve o genérico do Diário e começa 'a mãe, a mãe, a mãe', mas depois dá de caras com o Nuno Eiró (risos). Ele está muito fofo, muito querido, está numa fase muito gira», contou.

O sonho de aumentar a família

No meio de várias confissões, Maria Botelho Moniz revelou que quer muito aumentar a família. «Quero muito dar-lhe um irmão. Não é que agora me apeteça muito a gravidez, até porque o meu corpo, finalmente, está a voltar ao sítio. Por causa dos tratamentos (de fertilidade) que fiz, está a ser um bocadinho difícil voltar...», afirmou. «Mas eu acho importante ter irmãos. Quando o meu pai morreu, foi essencial para mim ter irmãos, ter ao meu lado pessoas que sentissem exatamente o mesmo do que eu... acho muito importante ter irmãos e eu gostava muito que ele tivesse um irmão», acrescentou.

Foi então que Cláudio Ramos quis saber como estão os planos para casar, uma vez que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão noivos. «Eu quero casar, mas prefiro talvez engravidar primeiro e ter mais um bebé e deixar esse assunto arrumado do que casar já», adiantou.

Veja aqui todas as revelações de Maria Botelho Moniz:

«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

Há 42 min

Estas são talvez as imagens mais amorosas do bebé de Maria Botelho Moniz

Há 1h e 56min

Estas são as fotografias mais bonitas de Cristina Ferreira. E que a podem levar a tomar uma decisão radical

Há 3h e 26min

Jantar romântico e colchão insuflável: tudo sobre a primeira noite de Bruna Gomes e Bernardo Sousa na casa nova

Há 3h e 42min

Nova imagem de Bernardina Brito gera polémica: e esta foi a resposta arrasadora que deu aos "haters”

Hoje às 08:52

Como fazer um bolo com recheio delicioso e um aroma irresistível? Kina ensina um truque infalível e não é o que espera

Ontem às 19:55
A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

Há 3h e 2min

'Savata', a nova bailarina da Malveira: As imagens mais hilariantes que vai ver hoje

20 mai, 12:16
06:55

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Há 47 min
06:22

Terminou o desafio secreto de Jéssica e Afonso e a consequência deixa o concorrente de mãos da cabeça

Ontem às 22:30

Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças

Ontem às 16:13
«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

Há 42 min

Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Há 1h e 49min

Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show

Há 2h e 32min

A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

Há 3h e 2min

Estas são as fotografias mais bonitas de Cristina Ferreira. E que a podem levar a tomar uma decisão radical

Há 3h e 26min
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

Há 3h e 27min
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

Hoje às 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

Ontem às 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

Ontem às 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
Gala Final inédita do Big Brother Verão: Tudo o que precisa de saber!

Há 1h e 33min

"Big Brother". Luís Gonçalves revela destino dos 100 mil euros: "É o que está na minha mente"

Ontem às 19:48

Em imagem ternurenta, Kina declara-se a pessoa especial: "Meu amor"

Ontem às 18:27

Surpresa: Miguel Vicente elege justa vencedora do "Big Brother Verão"... e não é Catarina Miranda!

Ontem às 17:53

Polémica no "Big Brother Verão"! Miguel Vicente reage a declarações de Catarina Miranda: "Pela boca morre o peixe"

Ontem às 17:31
Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Há 1h e 49min

Estas são talvez as imagens mais amorosas do bebé de Maria Botelho Moniz

Há 1h e 56min

Fim da prova semanal! O resultado que deixou os concorrentes de boca aberta e até surpreendeu Maria Botelho Moniz

Ontem às 22:09

Em lágrimas, Catarina Miranda preocupa Maria Botelho Moniz com revelação: «Já vamos falar as duas»

Ontem às 21:59

Maria Botelho Moniz revela segredos da hora de dormir e envolvem o filho

Ontem às 16:02
Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
