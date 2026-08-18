Internet “vai abaixo” com novo vídeo do filho de Maria Botelho Moniz: «É fora do normal»

Maria Botelho Moniz voltou a derreter os corações dos seguidores com um novo vídeo do filho, Vicente. O menino, que completa três anos em novembro, surgiu num momento divertido em casa, depois de preparar gelados de pêssego com a mãe.

No vídeo, Vicente aparece sorridente e explica, à sua maneira, quais são os ingredientes dos gelados que fizeram juntos. «Fafitas [pepitas], amendoins, chocolate e pêssego», diz o menino, com uma naturalidade que rapidamente conquistou os seguidores da apresentadora.

Na legenda da publicação, Maria Botelho Moniz contou mais alguns detalhes da atividade: «Fizemos gelados de pêssego com “fafitas”, amendoins e chocolate. Alguém amou! 🤭 🍧 Estamos muito orgulhosos do resultado!».

A ternura do pequeno Vicente não passou despercebida e a caixa de comentários encheu-se de elogios. Entre as várias mensagens deixadas pelos seguidores, uma destacou-se particularmente: «Este menino é fora do normal. Explica-se bem demais ❤️❤️❤️ Parabéns».

Outros internautas ficaram igualmente rendidos à forma expressiva e comunicativa do filho da apresentadora, com muitos comentários a elogiar a sua simpatia e espontaneidade.

O vídeo acabou por se tornar mais um daqueles momentos simples em família que conquistam quem acompanha Maria Botelho Moniz, desta vez com Vicente a assumir o protagonismo e a mostrar que também já tem muito para contar.