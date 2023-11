Maria Botelho Moniz mostra momento inédito do filho com pessoa importante: «Ainda não nos largou»

Cristina Ferreira revela a forma caricata como soube do nascimento do filho de Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz já é mãe do pequeno Vicente. A apresentadora da TVI anunciou no passado domingo o nascimento do primeiro filho, um menino, na sua conta oficial de Instagram.

Esta sexta-feira, quase a fazer uma semana do nascimento de Vicente, a apresentadora voltou às redes sociais para partilhar um momento inédito do filho com alguém muito especial, que tem ajudado nos primeiros dias de vida de Vicente.

«A mom baby care é muito isto. Amor. Está connosco desde o minuto zero e ainda não nos largou», escreveu Maria Botelho Moniz na legenda do vídeo, publicado nas stories do Instagram, onde se vêem os pés do bebé a ser acarinhados por uma profissional.

Já na passada segunda-feira, Maria Botelho Moniz tinha partilhado, nas mesmas stories do Instagram, um momento amoroso do companheiro, Pedro Bianchi Prata com o filho: «A vida deu certo», escreveu na legenda.

Na altura do nascimento, a apresentadora partilhou também aquelas que são as primeiras fotos do bebé, nas quais mostra o rosto do menino, partes do corpo de Vicente ao pormenor e alguns dos momentos de grande felicidade que está a viver na maternidade.

Maria Botelho Moniz tem recebido centenas de mensagens de parabéns pelo nascimento do filho, numa onde de amor gigante nas redes sociais.