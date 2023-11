Maria Botelho Moniz recebe onda de amor pelo nascimento do primeiro filho. Veja aqui

Maria Botelho Moniz está a receber uma verdadeira onda de amor pelo nascimento do primeiro filho. A apresentadora da TVI acaba de anunciar que foi mãe de um menino, a quem deu o nome de Vicente.

Na sua conta oficial de Instagram, Maria Botelho Moniz publicou aquelas que são as primeiras fotos do bebé. E é lá que está a receber centenas e centenas de mensagens de parabéns, muitas delas de outras figuras públicas.

Bernardo Sousa, Iva Domingues, Maria Cerqueira Gomes, Mafalda Castro, Kelly Bailey, e muitos outros, deram os parabéns à recém mamã.

No universo do Big Brother, muitas também estão a ser as figuras públicas que estão a desejar felicidades a Maria Botelho Moniz. «Muitos Parabéns aos 3. Que boa notícia! Viva o Vicente», escreveu Alice Alves. Já Gonçalo Quinaz escreveu: «O Vicente já chegou, o melhor das vossas vidas. Muitos beijinhos, muito feliz por ti Maria».

Vicente é fruto do noivado de Maria Botelho Moniz com Pedro Bianchi e Prata.

Recorde aqui o anúncio da gravidez: