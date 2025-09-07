Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão

A noite da semifinal do Big Brother Verão tornou-se ainda mais especial para Maria Botelho Moniz. A apresentadora foi surpreendida pela visita do filho, Vicente, de apenas um ano, que ficou completamente fascinado ao conhecer o local de trabalho da mãe.

Num cenário cheio de luzes e magia televisiva, o pequeno não resistiu a subir ao palco, arrancando sorrisos e suspiros de todos os presentes. As imagens do momento, verdadeiramente enternecedoras, já circulam pela Internet e estão a derreter corações.

Foi Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria e pai de Vicente, quem partilhou o registo nas redes sociais, descrevendo com emoção a surpresa preparada pelo filho:



«Hoje fomos visitar a Maria, que estava nos ensaios para a semifinal do Big Brother — a última grande gala em estúdio. O mais engraçado foi a surpresa que o Vicente lhe fez: subiu ao palco no meio das luzes todas e ficou fascinado por ver de perto onde a mãe trabalha. Foi uma tarde especial, cheia de emoção e sorrisos.»

