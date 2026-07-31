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«O coração continua a bater fora do peito”»: Maria Botelho Moniz derrete corações com imagem inédita

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«O coração continua a bater fora do peito”»: Maria Botelho Moniz derrete corações com imagem inédita - Big Brother
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Há imagens que falam por si e outras que ganham ainda mais significado pelas palavras que as acompanham. Foi precisamente isso que aconteceu com a mais recente publicação de Maria Botelho Moniz, que partilhou um momento de enorme ternura ao lado do filho e emocionou quem a acompanha.

A apresentadora da TVI voltou a derreter os seguidores ao publicar uma fotografia onde surge com o filho deitado no seu colo, num momento de cumplicidade que rapidamente conquistou centenas de reações. A acompanhar a imagem, Maria Botelho Moniz deixou uma frase simples, mas carregada de significado: "E o coração continua a bater fora do peito."

A expressão, frequentemente associada ao amor incondicional entre pais e filhos, traduz o sentimento de quem vê uma parte de si ganhar vida noutra pessoa. É uma forma de descrever a intensidade da maternidade, onde o bem-estar de um filho passa a ser, inevitavelmente, o bem-estar de uma mãe.

Desde que foi mãe, Maria Botelho Moniz tem partilhado, de forma discreta, alguns dos momentos mais especiais desta nova fase da sua vida. Sem expor em excesso a sua intimidade, a apresentadora vai mostrando pequenos instantes que revelam a cumplicidade e o carinho que a unem ao pequeno Vicente. 

 

A mais recente publicação é mais um desses exemplos. Longe das luzes dos estúdios e do ritmo acelerado da televisão, Maria deixa transparecer um lado mais íntimo e genuíno, onde os gestos simples acabam por dizer muito mais do que qualquer discurso.

A fotografia não demorou a encher-se de mensagens carinhosas dos seguidores, que elogiaram a ternura do momento e se identificaram com a frase escolhida pela apresentadora. Afinal, para muitos pais e mães, a ideia de que "o coração bate fora do peito" é uma das formas mais fiéis de descrever o amor que nasce com um filho.

Temas: Maria Botelho Moniz Filho Mae

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