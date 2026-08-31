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É oficial! Estes são os finalistas do Big Brother Verão

  • Bárbara Francisco
É oficial! Estes são os finalistas do Big Brother Verão - Big Brother
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Ana Luísa, Boris, João Ventura, Sara, Vanessa e Nuno ficam boquiabertos com a novidade dada por Maria Botelho Moniz

Faltam poucos dias para conhecer o grande vencedor do Big Brother Verão 2026, e o ambiente dentro da casa mais vigiada do País está cada vez mais intenso. No Especial desta segunda-feira, dia 31 de agosto, Maria Botelho Moniz surpreendeu os concorrentes com uma novidade que deixou a casa ao rubro.

Ana Luísa, Boris, João Ventura, Sara, Vanessa e Nuno são oficialmente finalistas do Big Brother Verão. As reações foram de espanto e foi difícil para alguns conter as lágrimas.

Veja aqui todas as reações: 

As votações já estão abertas e já pode garantir que o seu concorrente favorito é o vencedor. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

BORIS – 761 20 20 03

JOÃO VENTURA – 761 20 20 08

NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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Temas: Maria Botelho Moniz Finalistas Big Brother Verão

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