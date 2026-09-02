Foto rara: Maria Botelho Moniz mostra lado mais sexy em biquíni. E a silhueta esculpida chama à atenção
- Filipa Silva
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Maria Botelho Moniz adotou hábitos de vida saudável e exibiu a sua excelente forma física numa foto rara em biquíni.
Maria Botelho Moniz partilhou com os fãs vários registos daquela que foi a sua semana e, entre várias fotografias amorosas em que surge com o filho Vicente e com o noivo, Pedro Bianchi Prata, surge uma imagem rara da apresentadora da TVI em biquíni.
No carrossel de fotos, divulgado no Instagram - em abril deste ano - Maria Botelho Moniz posa em biquíni, à frente do espelho, e exibe a excelente forma física em que se encontra. Há algum tempo que a comunicadora decidiu tornar-se mais ativa e adotar hábitos alimentares mais saudáveis, e os resultados estão à vista.
A partilha de Maria Botelho Moniz encantou os fãs, principalmente as fotos em que se mostra ao lado da família. «Família linda 🤍», «Que dump tão bonitinho e amoroso 🥹», «Casal maravilhoso com um filho lindooooo ❤️».
«Sejam muito felizes hoje amanhã e sempre, beijocas para vocês e para o vosso rebento que é um docinho e muito fofinho❤️», «perfeitinhos ❤️», «Casal maravilhoso e pais de um menino maravilhoso», são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.
Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Maria Botelho Moniz.