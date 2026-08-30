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A Gala que promete surpreender! Dupla expulsão e o exterior invade a casa: descubra tudo o que vai acontecer

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A Gala que promete surpreender! Dupla expulsão e o exterior invade a casa: descubra tudo o que vai acontecer - Big Brother
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A gala deste domingo promete ser uma das mais intensas desta edição do Big Brother. Com duas expulsões, novidades que podem mexer com o prémio final e uma inesperada aproximação ao mundo exterior, há vários momentos que prometem prender os espectadores ao ecrã.

A noite deste domingo vai ficar marcada por momentos decisivos nesta reta final do Big Brother Verão. Haverá uma dupla expulsão. Dois dos concorrentes estão em risco e vão acabar por abandonar a casa, numa gala que promete deixar o jogo ainda mais reduzido e aumentar a pressão sobre quem continua na competição.

Mas as surpresas não ficam por aqui. O prémio final pode aumentar, deixando os concorrentes ainda mais atentos ao que poderá acontecer ao longo da noite. A forma como esse aumento poderá acontecer é uma das incógnitas que a gala promete esclarecer.

Outro dos momentos já anunciados é a Curva da Vida de Afonso. O concorrente terá oportunidade de abrir o livro da sua vida e partilhar com os restantes participantes e com o público episódios marcantes do seu percurso, revelando um lado mais pessoal e emocional.

E há ainda uma das grandes novidades da noite: o exterior vai invadir a casa.

Sem ainda terem sido revelados todos os detalhes desta dinâmica, a promessa é de que os concorrentes terão contacto com elementos do mundo que deixaram para trás quando entraram no reality show. Uma situação que poderá provocar reações inesperadas e, eventualmente, mexer com as emoções de quem está fechado na casa.

Assim, entre duas expulsões, um prémio que pode crescer, a história de vida de Afonso e a entrada do exterior no jogo, tudo aponta para uma gala cheia de emoções, surpresas e momentos capazes de mudar o rumo da competição.

Resta agora saber quem serão os dois concorrentes a abandonar a casa e de que forma as restantes novidades vão influenciar o jogo.

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Temas: Maria Botelho Moniz Gala Dupla Expulsão Exterior invade a casa

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