Maria Botelho Moniz implacável após boicote no Big Brother Verão

Durante a semifinal do Big Brother Verão, foram mostradas as imagens mais impactantes da semana, nomeadamente do boicote da prova semanal por parte de Catarina Miranda e de uma dinâmica, por parte de Afonso e Catarina Miranda.

Maria Botelho Moniz fez um pedido a todos os concorrentes: «Gostava só de vos deixar uma nota. É minha, pessoal, não é encomendada por ninguém, é só da minha perspetiva. Vocês boicotarem provas semanais é boicotarem-se uns aos outros – no limite é boicotarem-se a vocês próprios. Boicotarem dinâmicas propostas pelo ‘Big’ eu pedia-vos que não, porque é boicotar o trabalho de uma equipa inteira que esteve a pensar em dinâmicas giras para fazerem», declarou Maria Botelho Moniz.

«Gostava mesmo que, nesses momentos, vocês tentassem unir-se um bocadinho, até porque gostamos de ter momentos divertidos aqui deste lado», disse ainda.

Veja o vídeo.