Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão

  • Big Brother
  • Há 3h e 30min
Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão - Big Brother

Saiba aqui o que pode esperar da gala de hoje.

Este domingo marca mais uma gala do Big Brother, que promete fortes emoções e momentos surpreendentes, numa noite em que tudo pode acontecer. Antes de Maria Botelho Moniz dar início à emissão e revelar o que se passa na casa mais vigiada do país, deixamos-lhe já alguns indícios do que pode esperar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Segundo a página de Instagram oficial do Big Brother, na gala deste domingo «A TV BB está no ar e traz novelas e filmes exclusivos que vão abalar os concorrentes. Descubra tudo, no Big Brother Verão desta noite».

Além disso, «Conheça a história marcante de Ana Duarte, numa Curva da Vida cheia de emoção. Para ver hoje, na gala do Big Brother Verão».

De recordar que há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

 

Temas: Maria Botelho Moniz Gala

