Passaporte para a final na segunda gala? Big Brother Verão está ao rubro e isto é o que pode esperar

Domingo é dia de gala do Big Brother Verão e antes de começar levantamos a ponta do véu do que pode esperar desta noite, que terá Maria Botelho Moniz aos comandos. Uma coisa é certa: Prometemos uma gala recheada de surpresas e emoções fortes.

Segundo o Instagram oficial do programa, a gala começa em grande com uma expulsão logo a abrir, para «aumentar a temperatura» ainda mais, numa altura em que os ânimos já estão ao rubro na casa mais vigiada do País.

Para além disso, «hoje podemos conhecer a identidade do primeiro finalista do Big Brother Verão! Quem vai ter a oportunidade de abrir o cofre do passaporte para a final?», lê-se na publicação da mesma rede social, que deixa assim no ar a hipótese de haver um finalista já esta noite.

Mas não ficamos por aqui. «Na gala de hoje, algumas máscaras vão cair! Os concorrentes vão ter a oportunidade de ver, em exclusivo, o que foi dito nas suas costas!», um momento que não vai querer perder, pois com certeza irá agitar as águas na casa.

Por último, mas não menos importante, hoje a gala terá também um momento marcante, que ninguém ficará indiferente: a Curva da Vida de Kina, que vamos ficar a conhecer esta noite. Motivos suficientes para ficar desse lado e não perder a gala do Big Brother Verão, hoje depois do Jornal Nacional, na sua TVI.