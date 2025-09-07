Prémios inéditos, tensão e visitas surpresa: A semifinal do Big Brother Verão promete ser explosiva

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

O Big Brother Verão vive esta noite a grande semifinal. Vai ser uma gala recheada de emoções e já são conhecidos alguns dos destaques do programa.

No instagram oficial do Big Brother foi anunciado que esta será uma noite de visitas inesperadas. «Esta noite, na gala, visitas do exterior podem mudar o rumo dos nomeados. Quem vai entrar?», lê-se.

Há também prémios inéditos em jogo, dado que os concorrentes vão poder trocar as moedas de conquistaram por surpresas.

Nel Monteiro e Xana Carvalho vão atuar ao vivo e animar o serão.

Mas a noite será também de tensão, dado que os concorrentes não dão tréguas nesta fase final do reality show.