Surpresas e emoções fortes: Levantamos a ponta do véu sobre a terceira gala do Big Brother Verão

Domingo é dia de gala do Big Brother e a desta noite promete muitas surpresas e emoções ao rubro, numa noite em que não pode perder nada do que vai acontecer. Mas antes de Maria Botelho Moniz abrir as portas da casa mais vigiada do País, levantamos a ponta do véu do que pode esperar hoje.

Segundo a página de Instagram oficial do Big Brother, na gala deste domingo «haverá piratas na Malveira e valiosos tesouros por conquistar. Quem será o mais audaz?».

Para além disso, «na curva da vida de hoje, Luiza (Abreu) leva-nos ao passado e conta-nos a sua emocionante história! 🎞️ Não perca!».

De recordar ainda que temos cinco concorrentes nomeados em risco de abandonarem a casa do Big Brother Verão já este próximo domingo:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15