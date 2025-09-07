Um raio de luz: Maria Botelho Moniz deslumbra de branco e ilumina a gala

Maria Botelho Moniz voltou a ser o centro das atenções, desta vez na semifinal do Big Brother Verão. A apresentadora, de 41 anos, surgiu radiante num elegante vestido branco da Magellan, que realçou ainda mais a sua presença luminosa. O look foi complementado com joias da Fiorire Jewellery e Swarovski, enquanto nos pés optou por uns sofisticados sapatos da Aldo.

A noite é decisiva, dado que vão ser revelados os quatro finalistas do programa e o último expulso. Faltam poucos dias para a grande final, marcada para sexta-feira, dia 12, no anfiteatro ao ar livre do Parque dos Poetas, em Oeiras.

Nas redes sociais, os elogios não param de chegar para Maria Botelho Moniz. Entre os muitos comentários deixados no Instagram, destaca-se um que resume o sentimento geral: «Emana luz».

