Um raio de luz: Maria Botelho Moniz deslumbra de branco e ilumina a gala

A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera - Big Brother
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera

Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora - Big Brother
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora

Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?» - Big Brother
Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?»

Prova do líder: Saiba quem é o último líder do Big Brother Verão - Big Brother
Prova do líder: Saiba quem é o último líder do Big Brother Verão

A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão - Big Brother
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade» - Big Brother

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida - Big Brother

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida - Big Brother
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe» - Big Brother
Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela» - Big Brother
Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda na Curva da Vida: «Gosto muito dela» - Big Brother
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda na Curva da Vida: «Gosto muito dela»

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno» - Big Brother
Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

Nel Monteiro revela segredo da música mais popular de sempre. O episódio carcato que aconteceu há 41 anos - Big Brother
Nel Monteiro revela segredo da música mais popular de sempre. O episódio carcato que aconteceu há 41 anos

Jéssica Vieira recorda postura de Afonso Leitão: «O cuidado que não existiu...» - Big Brother
Jéssica Vieira recorda postura de Afonso Leitão: «O cuidado que não existiu...»

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?» - Big Brother
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?»

Viriato Quintela é surpreendido por Kina e faz uma "compra" especial com as moedas que tem - Big Brother
Viriato Quintela é surpreendido por Kina e faz uma "compra" especial com as moedas que tem

Afonso Leitão passa-se com Viriato Quintela: «Cava a tua cova, enterra-te lá dentro» - Big Brother
Afonso Leitão passa-se com Viriato Quintela: «Cava a tua cova, enterra-te lá dentro»

Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão - Big Brother

Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão

Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade - Big Brother

Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão - Big Brother

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

As reações dos semi-finalistas ao verem ex-concorrentes dentro da casa do Big Brother - Big Brother
As reações dos semi-finalistas ao verem ex-concorrentes dentro da casa do Big Brother

Maria Botelho Moniz surpreendida com discussão de Catarina Miranda e Viriato - Big Brother
Maria Botelho Moniz surpreendida com discussão de Catarina Miranda e Viriato

Bruna obtém avaliação de liderança positiva, arrasa com os "Calé" e deixa estúdio em euforia - Big Brother
Bruna obtém avaliação de liderança positiva, arrasa com os "Calé" e deixa estúdio em euforia

Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a por ordem na casa: «Se vocês não respeitarem...» - Big Brother
Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a por ordem na casa: «Se vocês não respeitarem...»

Jéssica revolta-se e Catarina Miranda responde: «Falas baixo!» - Big Brother
Jéssica revolta-se e Catarina Miranda responde: «Falas baixo!»

Um raio de luz: Maria Botelho Moniz deslumbra de branco e ilumina a gala

  Big Brother
  Ontem às 21:53
Um raio de luz: Maria Botelho Moniz deslumbra de branco e ilumina a gala - Big Brother

Maria Botelho Moniz brilha de branco na semifinal do Big Brother Verão. E as fotografias são obras de arte

Maria Botelho Moniz voltou a ser o centro das atenções, desta vez na semifinal do Big Brother Verão. A apresentadora, de 41 anos, surgiu radiante num elegante vestido branco da Magellan, que realçou ainda mais a sua presença luminosa. O look foi complementado com joias da Fiorire Jewellery e Swarovski, enquanto nos pés optou por uns sofisticados sapatos da Aldo.

A noite é decisiva, dado que vão ser revelados os quatro finalistas  do programa e o último expulso. Faltam poucos dias para a grande final, marcada para sexta-feira, dia 12, no anfiteatro ao ar livre do Parque dos Poetas, em Oeiras.

Nas redes sociais, os elogios não param de chegar para Maria Botelho Moniz. Entre os muitos comentários deixados no Instagram, destaca-se um que resume o sentimento geral: «Emana luz».

Percorra a galeria e veja todas as fotos de Maria Botelho Moniz nesta noite especial.

Temas: Maria Botelho Moniz Gala

