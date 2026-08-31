Imperdível! Maria Botelho Moniz visita a casa e surpreende concorrentes com imagens do exterior. E estas foram as reações

A contagem decrescente para a grande final do Big Brother Verão 2026 está a chegar ao fim, e a tensão dentro da casa mais vigiada do País é cada vez maior. No Especial desta segunda-feira, dia 31 de agosto, os concorrentes foram surpreendidos com a habitual visita de Maria Botelho Moniz, que "trouxe" imagens do exterior. Um momento que gerou verdadeira euforia entre todos.

Assim que a apresentadora entra na casa, a reação é imediata: os concorrentes não escondem o entusiasmo perante a sua presença inesperada.

Veja aqui o momento icónico:

Ana Luísa, Boris, João Ventura, Sara, Vanessa e Nuno aproximam-se assim do desfecho desta edição, todos com o mesmo objetivo: perceber quem será o grande vencedor do Big Brother Verão 2026. Apesar da vontade de permanecer o máximo de tempo possível na casa, de forma a garantir um lugar no pódio, a ansiedade sobre tudo o que se passa lá fora torna-se cada vez mais evidente.

E foi precisamente essa expectativa que marcou a noite desta segunda-feira. Chegou, finalmente, o momento mais aguardado pelos concorrentes: o confronto com tudo aquilo que aconteceu fora da casa desde que entraram no jogo. As reações são de autêntico espanto, com as emoções a atingirem o auge.