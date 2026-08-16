De azul dos pés à cabeça: Maria Botelho Moniz faz chover elogios na gala do Big Brother Verão

Maria Botelho Moniz voltou a fazer chover elogios com o seu visual. Para mais uma gala do Big Brother Verão, a apresentadora da TVI surgiu deslumbrante com um conjunto azul, composto por um top de ombros descobertos e um folho na cintura que dava volume à peça, combinado com calças justas da mesma cor.

O visual apostou no contraste entre estrutura e movimento: o top, de mangas compridas e ombros à mostra, destacava-se pelo volume plissado na cintura, enquanto as calças justas mantinham a silhueta elegante e alongada. O resultado foi um coordenado moderno, que uniu sofisticação a um toque contemporâneo e arrojado.

Também a beleza seguiu uma linha cuidada. O cabelo apareceu liso e repartido ao meio, enquanto a maquilhagem privilegiou uma aparência luminosa, complementando na perfeição o visual escolhido para esta noite de gala.

Nas redes sociais, os elogios não tardam a chegar. 'Linda', 'Que gata' e 'Elegante' são alguns dos comentários deixados pelos seguidores da apresentadora, no Instagram.

Uma coisa é certa: Maria Botelho Moniz voltou a confirmar o seu lugar entre as apresentadoras mais elegantes da televisão portuguesa, e este novo look de gala já está a dar que falar nas redes sociais.

Veja, na galeria que preparámos para si, todos os detalhes do look de Maria Botelho Moniz.