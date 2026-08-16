De azul dos pés à cabeça: Maria Botelho Moniz faz chover elogios na gala do Big Brother Verão

Ao Minuto

00:51
Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...» - Big Brother
06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

00:44
Miguel é recebido com muito carinho em estúdio e não consegue esconder a emoção ao ver Mariana Sá - Big Brother
02:02

Miguel é recebido com muito carinho em estúdio e não consegue esconder a emoção ao ver Mariana Sá

00:43
Sorte ou estratégia? Concorrentes são surpreendidos com nomeações "às escuras" - Big Brother
09:07

Sorte ou estratégia? Concorrentes são surpreendidos com nomeações "às escuras"

00:31
Teatro de milhões. Tatiana diz a Vanessa que a concorrente ficou nomeada no seu lugar - Big Brother
02:05

Teatro de milhões. Tatiana diz a Vanessa que a concorrente ficou nomeada no seu lugar

00:29
Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha - Big Brother
03:00

Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha

00:27
Concorrente expulso com apenas 7% dos votos! Saiba quem abandonou a casa no final da gala - Big Brother

Concorrente expulso com apenas 7% dos votos! Saiba quem abandonou a casa no final da gala

00:26
Tudo muda de um momento para o outro na casa do Big Brother. Depois de perder o acesso ao passaporte para a final, Afonso torna-se líder - Big Brother
06:27

Tudo muda de um momento para o outro na casa do Big Brother. Depois de perder o acesso ao passaporte para a final, Afonso torna-se líder

00:18
Afonso ou Ana Luísa? Um destes concorrentes ficou impedido de ganhar um passaporte para a final - Big Brother
06:08

Afonso ou Ana Luísa? Um destes concorrentes ficou impedido de ganhar um passaporte para a final

00:18
Emocionante! Afonso deixa Ana Luísa em lágrimas com palavras de conforto - Big Brother
01:16

Emocionante! Afonso deixa Ana Luísa em lágrimas com palavras de conforto

00:18
«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida - Big Brother

«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida

00:09
Ovação do público fez-se ouvir na casa. Reação de Afonso ao regresso de Tatiana não passou em vão - Big Brother
01:27

Ovação do público fez-se ouvir na casa. Reação de Afonso ao regresso de Tatiana não passou em vão

00:03
A diferença foi considerável e houve até quem chorasse. Este é o concorrente expulso esta noite - Big Brother
02:19

A diferença foi considerável e houve até quem chorasse. Este é o concorrente expulso esta noite

23:43
Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...» - Big Brother
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

23:42
Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo» - Big Brother
03:53

Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»

23:39
Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida - Big Brother
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

23:30
Chegou a hora de avaliar a liderança de Boris: Será que o concorrente foi bem sucedido? - Big Brother
08:01

Chegou a hora de avaliar a liderança de Boris: Será que o concorrente foi bem sucedido?

23:29
A votação foi renhida mas esta concorrente destaca-se como a primeira salva da noite - Big Brother
01:02

A votação foi renhida mas esta concorrente destaca-se como a primeira salva da noite

23:20
Depois de assistir às imagens, mãe de Sara fala abertamente sobre o alegado interesse da filha por Nuno - Big Brother
02:04

Depois de assistir às imagens, mãe de Sara fala abertamente sobre o alegado interesse da filha por Nuno

23:18
Nuno assiste à "confissão" de amor de Sara. E esta é a reação - Big Brother
02:28

Nuno assiste à "confissão" de amor de Sara. E esta é a reação

23:16
Sara enfrenta decisão difícil: Nuno vai ou não ver as imagens da “confissão” de amor? A escolha surpreende - Big Brother
01:28

Sara enfrenta decisão difícil: Nuno vai ou não ver as imagens da “confissão” de amor? A escolha surpreende

23:15
Sara confessa que sente algo por Nuno? As imagens não deixam margem para dúvidas - Big Brother
05:11

Sara confessa que sente algo por Nuno? As imagens não deixam margem para dúvidas

23:08
Reação de Raquel à aproximação entre Sara e Nuno não passou despercebida a Maria Botelho Moniz reage de forma inédita - Big Brother
01:38

Reação de Raquel à aproximação entre Sara e Nuno não passou despercebida a Maria Botelho Moniz reage de forma inédita

23:08
O amor está no ar? Aproximação entre Sara e Nuno levanta suspeitas - Big Brother
05:00

O amor está no ar? Aproximação entre Sara e Nuno levanta suspeitas

22:44
«Falsa»: Raquel não poupa Ana Luísa e acusa a colega de falta de frontalidade - Big Brother
09:26

«Falsa»: Raquel não poupa Ana Luísa e acusa a colega de falta de frontalidade

22:33
Miguel pode ser expulso, mas não poupa os colegas: «Vão ter que nomear os amiguinhos» - Big Brother
01:44

Miguel pode ser expulso, mas não poupa os colegas: «Vão ter que nomear os amiguinhos»

Acompanhe ao minuto

De azul dos pés à cabeça: Maria Botelho Moniz faz chover elogios na gala do Big Brother Verão

  • Big Brother
De azul dos pés à cabeça: Maria Botelho Moniz faz chover elogios na gala do Big Brother Verão - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A apresentadora da TVI provou, mais uma vez, que é uma referência de estilo

Maria Botelho Moniz voltou a fazer chover elogios com o seu visual. Para mais uma gala do Big Brother Verão, a apresentadora da TVI surgiu deslumbrante com um conjunto azul, composto por um top de ombros descobertos e um folho na cintura que dava volume à peça, combinado com calças justas da mesma cor.

O visual apostou no contraste entre estrutura e movimento: o top, de mangas compridas e ombros à mostra, destacava-se pelo volume plissado na cintura, enquanto as calças justas mantinham a silhueta elegante e alongada. O resultado foi um coordenado moderno, que uniu sofisticação a um toque contemporâneo e arrojado.

Também a beleza seguiu uma linha cuidada. O cabelo apareceu liso e repartido ao meio, enquanto a maquilhagem privilegiou uma aparência luminosa, complementando na perfeição o visual escolhido para esta noite de gala.

Nas redes sociais, os elogios não tardam a chegar. 'Linda', 'Que gata' e 'Elegante' são alguns dos comentários deixados pelos seguidores da apresentadora, no Instagram.

Uma coisa é certa: Maria Botelho Moniz voltou a confirmar o seu lugar entre as apresentadoras mais elegantes da televisão portuguesa, e este novo look de gala já está a dar que falar nas redes sociais.

Veja, na galeria que preparámos para si, todos os detalhes do look de Maria Botelho Moniz.

 

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Maria Botelho Moniz Look Gala Big brother verão

Relacionados

Passaporte bloqueado e momentos decisivos: Saiba o que esperar da gala do Big Brother Verão

É oficial! Esta é a data de estreia do «Big Brother All Stars». E está para breve

Filho de Maria Botelho Moniz faz pedido especial ao pai e derrete corações

Maria Botelho Moniz regista fenómeno raro e encanta os fãs com fotografia impressionante

Fora da Casa

Pedro Jorge e Marisa Pires escapam para hotel de luxo e mostram-se mais apaixonados que nunca

Ontem às 21:41

As fotos que todos esperavam: Ronaldo quebra o silêncio, mostra o casamento e fala do futuro

Ontem às 21:16

Filho de Maria Botelho Moniz faz pedido especial ao pai e derrete corações

Ontem às 21:03

Mar cristalino, bronze dourado e um vestido de sonho: Carolina Pinto dá que falar em Formentera

Ontem às 20:07

Eva Pais interrompe férias românticas e explica o motivo

Ontem às 20:07

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Ontem às 19:29
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Apaixonaram-se no "Big Brother", casaram em direto e tiveram uma filha: veja como estão Sérgio e Verónica 25 anos depois

Ontem às 17:29

É oficial! Esta é a data de estreia do «Big Brother All Stars». E está para breve

Ontem às 21:53

Depois de 10 horas sozinhos no mar, Bruna Gomes e Bernardo Sousa emocionam-se com encontro inesperado: «Estou anestesiada até agora»

15 ago, 22:38

Eva Pais interrompe férias românticas e explica o motivo

Ontem às 20:07

As fotos que todos esperavam: Ronaldo quebra o silêncio, mostra o casamento e fala do futuro

Ontem às 21:16
Ver Mais

Notícias

Concorrente expulso com apenas 7% dos votos! Saiba quem abandonou a casa no final da gala

Há 2h e 24min

«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida

Há 2h e 33min

Sara fala sobre Nuno e acaba por admitir o que sente: “Um carinho especial”

Há 3h e 17min

Escolhido por estar "na sombra", este concorrente é o primeiro nomeado da noite 

Há 3h e 54min

De azul dos pés à cabeça: Maria Botelho Moniz faz chover elogios na gala do Big Brother Verão

Ontem às 22:10
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

Há 2h e 0min
03:00

Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha

Há 2h e 22min
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

Há 3h e 8min
03:53

Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»

Há 3h e 9min
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

Há 3h e 12min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": Miguel é expulso... e reagiu assim!

Há 2h e 45min

Vanessa, do "Big Brother Verão", recorda gravidez: "Uma coisa brutal para uma adolescente de 18 anos"

Há 2h e 55min

Já se sabe quando se estreia "Big Brother All Stars"!

Ontem às 22:45

Em noite de fortes emoções, Maria Botelho Moniz arrasa em look sensual!

Ontem às 22:26

Sónia Jesus vive "melhor aniversário de sempre", graças a este presente... de ex-concorrente de "Secret Story"!

Ontem às 16:57
Ver Mais Outros Sites