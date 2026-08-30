De branco e muito elegante: Maria Botelho Moniz volta a surpreender na gala do Big Brother Verão

Maria Botelho Moniz voltou a surpreender na gala deste domingo, 30 de agosto, do Big Brother Verão, ao surgir com um vestido branco justo, elegante e muito marcante.

A apresentadora apostou num visual sofisticado, com uma peça que acompanha a silhueta e se destaca pela simplicidade e elegância. O branco tornou o look ainda mais impactante, numa escolha que não passou despercebida na noite de gala.

Para completar o visual, Maria Botelho Moniz optou por usar o cabelo liso, mantendo uma imagem simples e cuidada. Nos acessórios, a apresentadora privilegiou peças minimalistas e discretas, deixando todo o protagonismo para o vestido.

Mais uma vez, Maria Botelho Moniz mostrou-se à altura de uma das noites mais importantes do Big Brother Verão, com um look que alia elegância, sofisticação e simplicidade.

O visual escolhido para esta gala promete, assim, ficar entre os mais marcantes da apresentadora nesta edição do reality show da TVI.

Veja todos os detalhes: