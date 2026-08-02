De cortar a respiração. Maria Botelho Moniz dá lição de elegância com look azulão na gala do Big Brother

Maria Botelho Moniz voltou a provar que é uma verdadeira referência de estilo. Para mais uma gala do Big Brother Verão, a apresentadora surgiu deslumbrante com um sofisticado conjunto em tons de azul acetinado, composto por umas calças de corte elegante e um top estruturado de decote ombro a ombro, marcado por volumes e um laço frontal que conferem um toque contemporâneo e irreverente.

O visual ficou completo com uns stilettos a condizer, criando um coordenado monocromático que não passou despercebido. O cabelo, usado em ondas soltas, e uma maquilhagem luminosa e natural completaram uma produção elegante e cheia de personalidade.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, Maria mostrou todos os detalhes do coordenado, desde a silhueta estruturada até aos acessórios discretos, num cenário de bastidores que evidenciou ainda mais o brilho do tecido e a sofisticação da produção.

E, como já é habitual, os elogios não tardaram em chegar. "Tão perfeita minha Maria 💙", "A mais mais 💙", "Linda maravilhosa 👏", "Lindíssima ❤️", "Poderosa 🔥", "Está lindíssima a Maria, muito elegante ❤️", "Arraso! A melhor só podia estar linda em mais uma noite de gala!", "Que brilho 👏" e "Linda demais esse vestido 🔥" são apenas alguns dos muitos comentários deixados pelos seguidores na publicação da apresentadora, no Instagram.

Uma coisa é certa: Maria Botelho Moniz voltou a conquistar os fãs e a afirmar-se como uma das apresentadoras mais elegantes da televisão portuguesa. O look desta gala já está a dar que falar nas redes sociais e promete ser um dos mais marcantes desta edição do Big Brother Verão.

Veja, na galeria que preparámos para si, todos os detalhes do look de Maria Botelho Moniz