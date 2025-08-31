'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Maria Botelho Moniz superou todas as expectativas com o visual de cortar a respiração que elegeu para usar na décima gala do Big Brother Verão, emitida este domingo, 31 de agosto.

Para a ocasião, a apresentadora usou um vestido preto comprido e justo ao corpo, com um decote em V e com um bordado floral cravejado de brilhantes prateados. O modelito justo evidencia a silhueta esculpida de que Maria é dona e comprova que a comunicadora está visivelmente mais magra.

Maria Botelho Moniz completou o visual glamuroso com umas sandálias de salto alto pretas, com uns anéis prateados e optou por usar uma maquilhagem simples e o cabelo solto com ondas.

O método surpreendente (e simples) que está a ajudar Maria Botelho Moniz a perder peso

Maria Botelho Moniz está visivelmente mais magra e há um segredo por detrás da sua excelente forma física. A apresentadora do Big Brother Verão decidiu dedicar-se ao ginásio e a uma alimentação mais saudável e está a ser acompanhada por um rosto bem conhecido dos reality shows da TVI.

Falamos de Rui Pinheiro, ex-concorrente do Big Brother 2021. Ele é o grande responsável pela mudança de imagem de Maria Botelho Moniz, que está agora a recuperar a forma física que perdeu depois de ter sido mãe. Esta quinta-feira, 28 de agosto, o personal trainer esteve no Dois às 10 e falou sobre o tema.

«A Maria está comigo, estamos a ajudá-la. E nota-se bastante bem, só com dieta e com treino. Ela está incrível», revelou a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Maria Botelho Moniz tem feito um brilharete na condução do Big Brother Verão e conquistado o público com o seu profissionalismo. No passado dia 7 de agosto, a comunicadora esteve no Dois às 10 a falar sobre esta experiência e acabou também por fazer algumas confissões sobre a maternidade.

No meio de várias revelações, Maria Botelho Moniz revelou que quer muito aumentar a família. «Quero muito dar-lhe um irmão. Não é que agora me apeteça muito a gravidez, até porque o meu corpo, finalmente, está a voltar ao sítio. Por causa dos tratamentos (de fertilidade) que fiz, está a ser um bocadinho difícil voltar...», afirmou.

«Mas eu acho importante ter irmãos. Quando o meu pai morreu, foi essencial para mim ter irmãos, ter ao meu lado pessoas que sentissem exatamente o mesmo do que eu... acho muito importante ter irmãos e eu gostava muito que ele tivesse um irmão», acrescentou.

Foi então que Cláudio Ramos quis saber como estão os planos para casar, uma vez que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão noivos. «Eu quero casar, mas prefiro talvez engravidar primeiro e ter mais um bebé e deixar esse assunto arrumado do que casar já», adiantou.

