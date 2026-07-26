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Digno de Hollywood: Maria Botelho Moniz rouba todas as atenções com vestido justo "spicy"

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Digno de Hollywood: Maria Botelho Moniz rouba todas as atenções com vestido justo "spicy" - Big Brother
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A apresentadora está deslumbrante em mais uma gala explosiva.

Maria Botelho Moniz voltou a provar que é uma das apresentadoras mais elegantes da televisão portuguesa. Na gala deste domingo do Big Brother Verão, a anfitriã do reality show deslumbrou os fãs ao surgir com um vestido vermelho, justo e sofisticado, que rapidamente conquistou as redes sociais.

O modelo, de corte comprido e silhueta ajustada, destacou a elegância da apresentadora, enquanto o decote ombro a ombro e a cor vibrante deram um toque de glamour digno de uma passadeira vermelha de Hollywood.

Foi precisamente este visual que Maria Botelho Moniz fez questão de mostrar aos seguidores no Instagram, através de uma publicação onde revelou o look escolhido para mais uma noite decisiva na casa mais vigiada do País.

Na legenda, a apresentadora deixou ainda uma pista sobre o que estava reservado para a gala, escrevendo: "Eles nem sonham mas hoje é noite de dupla expulsão 🌶️🌶️🌶️".

A escolha do vestido não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios à apresentadora, destacando a elegância e a confiança com que voltou a brilhar em direto.

 

Com um visual clássico, mas ao mesmo tempo arrojado, Maria Botelho Moniz voltou a afirmar-se como uma das grandes referências de estilo da televisão nacional. O vestido vermelho, de linhas simples e corte justo, acabou por ser um dos protagonistas da noite, combinando na perfeição com o ambiente de tensão vivido numa gala marcada por uma dupla expulsão.

Entre decisões inesperadas e momentos de grande emoção dentro da casa, houve também espaço para que a apresentadora roubasse todas as atenções... desta vez, graças a um look que muitos já consideram digno de uma estrela de Hollywood.

Percorra a galeria e veja as imagens do look de Maria Botelho Moniz. 

Temas: Maria Botelho Moniz Look Gala

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