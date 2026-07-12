Este foi o look que Maria Botelho Moniz escolheu para uma gala «repleta de reviravoltas»

Maria Botelho Moniz voltou a ser um dos grandes destaques da mais recente gala do Big Brother Verão, não apenas pela condução do programa, mas também pelo visual que escolheu para a noite. A apresentadora surgiu com um elegante vestido amarelo, uma aposta que rapidamente conquistou os elogios dos fãs.

Apesar de nas fotografias partilhadas após a emissão a peça apresentar um tom mais claro, quase creme, a realidade foi bem diferente para quem acompanhou a gala em direto. Em televisão, o vestido destacou-se pelo seu amarelo vivo e luminoso, conferindo ainda mais impacto à presença da apresentadora em estúdio.

Com um design sofisticado, de linhas simples e decote ombro a ombro, o vestido valorizou a silhueta de Maria Botelho Moniz. O visual ficou completo com um penteado de cabelo liso, joias discretas e uma maquilhagem natural, numa combinação que privilegiou a elegância sem excessos.

Nas redes sociais, Maria Botelho Moniz partilhou imagens do visual: «Quarta gala, repleta de reviravoltas», escreveu. Os elogios não tardaram a surgir e muitos internautas encheram a caixa de comentários com mensagens de admiração.

Ao longo desta edição do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz tem vindo a afirmar-se também pelas escolhas de moda, apresentando coordenados que têm merecido destaque entre os espectadores. Desta vez, o amarelo intenso revelou-se uma aposta vencedora, tornando-se um dos temas mais comentados da gala.

Mais uma noite, mais uma demonstração de que a apresentadora continua a conquistar o público, aliando profissionalismo, carisma e uma imagem cuidada que dificilmente passa despercebida. Veja as imagens na galeria que preparámos para si.