Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

Maria Botelho Moniz surpreendeu tudo e todos com a escolha da cor do look da gala deste domingo. A apresentadora, de 41 anos, surgiu em antena com um conjunto amarelo, que está a agitar a Internet e a receber os maiores elogios. Ninguém ficou indiferente ao brilho de Maria Botelho Moniz em televisão e as reações não se fizeram esperar. Os elogios foram mais do que muitos, mas há um que se destaca. A mãe da estrela da TVI deu a cara para elogiar a filha, declarando o seu apoio com dois emojis muito especiais: um coração e um símbolo de chamas.

A apresentadora optou por um conjunto do 'Atelier Prata' e irradia luz, fazendo lembrar o sol desta edição. Para completar o look deslumbrante, Maria Botelho Moniz apostou nos detalhes, com jóias Swarovski em tons de prata.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja este look de cortar a respiração, de Maria Botelho Moniz. Veja também outros looks da apresentadora.