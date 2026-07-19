Maria Botelho Moniz soma elogios em look laranja total: «Um shot de vitamina C»

Maria Botelho Moniz voltou a conquistar os elogios dos seguidores ao revelar o visual escolhido para mais uma gala do Big Brother Verão. A apresentadora apostou num coordenado totalmente em tons de laranja, composto por blazer estruturado, calças de corte largo e sapatos a condizer, num look vibrante que não passou despercebido.

Nas redes sociais, Maria partilhou várias fotografias captadas nos bastidores da gala e acompanhou a publicação com uma legenda cheia de entusiasmo e mistério: «Um shot de vitamina C e uma caixa de pandora por abrir. Hoje tudo pode acontecer 🍊», escreveu.

O visual destacou-se pela elegância e pela escolha de uma cor intensa, perfeita para uma noite que prometia emoções fortes dentro da casa mais vigiada do País. O conjunto monocromático, aliado a uma maquilhagem luminosa e a um penteado discreto, reforçou a imagem sofisticada da apresentadora.

Como já é habitual, a publicação não tardou a encher-se de reações dos fãs, que elogiaram tanto o look como a presença de Maria Botelho Moniz em mais uma emissão do Big Brother Verão: «Perfeita; Lindíssima», são algumas das opiniões.

Enquanto dentro da casa o ambiente prometia surpresas, cá fora Maria Botelho Moniz também deu que falar, provando, uma vez mais, que os seus visuais continuam a ser um dos grandes destaques das galas do reality show. Percorra a galeria e veja as imagens do look.