Simples, elegante e irresistível: o visual de Maria Botelho Moniz na primeira gala do Big Brother Verão
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A gala de estreia do Big Brother Verão ficou marcada pelo regresso de Maria Botelho Moniz ao comando do reality show e também pelo look escolhido pela apresentadora, que apostou na elegância e na delicadeza.
Maria Botelho Moniz foi uma das grandes protagonistas da noite de estreia do Big Brother Verão. Além de dar início a uma nova edição do reality show da TVI, a apresentadora destacou-se pelo visual escolhido para a ocasião.
Para esta primeira gala, Maria Botelho Moniz surgiu com um vestido rosa pastel, uma escolha elegante e intemporal que se destacou pela sua simplicidade e sofisticação. O cabelo solto reforçou o lado natural do look, enquanto a maquilhagem, em tons semelhantes aos do vestido, completou a imagem de forma harmoniosa.
Com uma aposta discreta, mas cheia de glamour, a apresentadora voltou a mostrar porque é uma das referências de estilo da televisão portuguesa. Nas redes sociais, o visual promete não passar despercebido entre os fãs do formato e os admiradores da comunicadora.