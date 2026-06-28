Simples, elegante e irresistível: o visual de Maria Botelho Moniz na primeira gala do Big Brother Verão

Maria Botelho Moniz foi uma das grandes protagonistas da noite de estreia do Big Brother Verão. Além de dar início a uma nova edição do reality show da TVI, a apresentadora destacou-se pelo visual escolhido para a ocasião.

Para esta primeira gala, Maria Botelho Moniz surgiu com um vestido rosa pastel, uma escolha elegante e intemporal que se destacou pela sua simplicidade e sofisticação. O cabelo solto reforçou o lado natural do look, enquanto a maquilhagem, em tons semelhantes aos do vestido, completou a imagem de forma harmoniosa.

Com uma aposta discreta, mas cheia de glamour, a apresentadora voltou a mostrar porque é uma das referências de estilo da televisão portuguesa. Nas redes sociais, o visual promete não passar despercebido entre os fãs do formato e os admiradores da comunicadora.

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